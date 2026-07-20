Kennametal представляет мастерскую Next Level Shop на IMTS 2026

Иммерсивный стенд объединяет под одной крышей «живые» демонстрации механической обработки, экспертов отрасли, инновации в области резки металла и изготовление кастомного мотоцикла

ПИТТСБУРГ, 20 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) сегодня объявила, что представит современную производственную экосистему на IMTS 2026 в мастерской Next Level Shop. Посетители смогут полностью погрузиться в атмосферу мастерской с участием амбассадора бренда WIDIA Кэри Харта (Carey Hart), посмотреть изготовление кастомного мотоцикла в режиме реального времени и демонстрацию новейших технологий механической обработки и цифрового производства, призванных повысить производительность.

Опираясь на успех Metal Mania два года назад, мастерская Next Level Shop воссоздает энергию и дух сотрудничества современного механического цеха, где объединены инструменты, программное обеспечение, машиностроительные предприятия и эксперты по производству для решения реальных производственных задач. В течение недели посетители смогут познакомиться с новейшими технологиями механической обработки, напрямую пообщаться с инженерами и партнерами и узнать, как подключаемые производственные решения повышают производительность в цехе.

«Все, что мы делаем на IMTS в этом году, было разработано для наших клиентов», — сказал Дэйв Берсаглини (Dave Bersaglini), вице-президент Kennametal и президент подразделения по резке металлов. «Производители ищут не просто отличные инструменты, им нужны интегрированные решения, которые помогают работать «умнее», решать сложные задачи и повышать производительность. Мастерская Next Level Shop объединяет технологии, партнерства и дискуссии в одном месте».

Центральным элементом мастерской станет «живая» кастомизация мотоцикла Indian Sport Chief. В своем первом публичном выступлении в качестве амбассадора бренда WIDIA легенда автоспорта и основатель Hart Luck Parts & Gear Кэри Харт (Carey Hart) присоединится к Сатье Краусу (Satya Kraus), генеральному директору и креативному инженеру KRAUS MOTO, для демонстрации в течение всей недели механической обработки компонентов мотоцикла на 5-осевом станке с ЧПУ с использованием инструментов Kennametal и WIDIA. Ведущий кастом-художник и дизайнер по росписи мотоциклов и автомобилей, Тейлор Шульц (Taylor Schultz) из Schultz Designz, завершит изготовление мотоцикла, сделав кастомную покраску. Готовый кастомный мотоцикл станет основным призом эксклюзивного розыгрыша от Kennametal, когда один из посетителей IMTS заберет домой готовый и единственную в своем роде экземпляр.

Помимо сборки мотоцикла, посетители мастерской Next Level Shop увидят непрерывные демонстрации механической обработки в реальном времени во главе с экспертами, клиентами и отраслевыми партнерами Kennametal, подчеркивая решения, которые помогают повысить производительность производства, эффективность и точность в различных областях применения и отраслях.

Посетители также познакомятся с новейшими инновационными инструментами Kennametal в области фрезерной обработки, обработки отверстий, токарной обработки и обработки на автомате продольного точения, передовыми возможностями аддитивного производства, крупными механическими компонентами и расширяющейся экосистемой цифрового производства с интеграцией CAM, данными инструментов и программным обеспечением, которые оптимизируют программирование, повышают производительность и оптимизируют обработку.

Разработанная в партнерстве с EWI Worldwide, мастерская Next Level Shop является продолжением интерактивного духа Metal Mania, представляя новые коллаборации, демонстрации и практический опыт на протяжении недели.

«Компания Kennametal поставила перед нами задачу создать то, что меньше всего походило бы на выставочный стенд и больше напоминало цех будущего», — сказал Дон Кун (Don Kuhn), исполнительный директор по работе с клиентами EWI Worldwide. «Каждая деталь мастерской Next Level Shop была разработана, чтобы поощрять исследования, стимулировать дискуссии и демонстрировать, как инновации воплощаются в жизнь, когда технологии, мастерство и сотрудничество объединяются».

Посетители мастерской Next Level Shop могут:

Смотреть «живые» демонстрации обработки в течение недели.

Познакомиться с Кэри Хартом, Сатьей Краусом, Тейлором Шульцем и командой экспертов по механической обработке Kennametal.

Узнать о последних инновационных инструментах Kennametal и WIDIA.

Опробовать технологии цифрового производства и интеграции программного обеспечения.

Пообщаться со специалистами, обслуживающими аэрокосмическую и оборонную промышленность, медицинскую и транспортную отрасли, производство электроэнергии, увидеть обработку на автомате продольного точения и многое другое.

Приходите на выставку, чтобы получить шанс выиграть кастомный мотоцикл Indian Sport Chief.

Мастерская Kennametal Next Level Shop будет расположена на стенде № 431800 в West Building, Level 3, во время проведения IMTS 2026 с 14 по 19 сентября, в McCormick Place в Чикаго.

Для получения полного расписания «живых» демонстраций обработки, выступлений партнеров и мероприятий, которые будут проходить на стенде, посетите kennametal.com/imts2026

О компании Kennametal

Являясь одним из лидеров в области промышленных технологий на протяжении более 85 лет, Kennametal Inc. обеспечивает производительность для клиентов благодаря материаловедению, инструментам и износостойким решениям. Клиенты из аэрокосмической и оборонной промышленности, сегмента земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта обращаются к Kennametal за помощью при расчете точности и эффективности своих производств. Каждый день около 8 100 сотрудников компании помогают клиентам из почти 100 стран мира сохранять конкурентоспособность. В 2025 финансовом году выручка Kennametal составила 2 млрд долларов США. Подробнее на веб-сайте kennametal.com. Следите за новостями @Kennametal в сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.