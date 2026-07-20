Kennametal Ra Mắt Không Gian Trải Nghiệm "Next Level Shop" tại Triển Lãm IMTS 2026

Gian hàng trải nghiệm thực tế này sẽ hội tụ các hoạt động gia công tại chỗ, các chuyên gia trong ngành, các cải tiến trong lĩnh vực cắt gọt kim loại cùng hoạt động độ xe máy trực tiếp tại một địa điểm

PITTSBURGH, ngày 20 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: Hôm nay, Tập đoàn Kennametal Inc. (NYSE: KMT) thông báo sẽ trình diễn hệ sinh thái sản xuất hiện đại tại Triển Lãm Quốc Tế về Công Nghệ Chế Tạo (IMTS) 2026 thông qua Next Level Shop, một không gian trải nghiệm thực tế sống động với sự góp mặt của đại sứ thương hiệu WIDIA Carey Hart, hoạt động độ xe máy tại chỗ, cùng các công nghệ gia công và sản xuất kỹ thuật số mới nhất nhằm giúp các nhà sản xuất nâng cao năng suất.

Tiếp nối thành công của không gian trải nghiệm "Metal Mania" hai năm trước, Next Level Shop năm nay sẽ tái hiện nguồn năng lượng và tinh thần hợp tác của một xưởng gia công cơ khí hiện đại. Sự kiện quy tụ các nhà chế tạo dụng cụ cắt gọt, phần mềm, máy công cụ cùng những chuyên gia sản xuất để cùng nhau giải quyết những thách thức sản xuất thực tế. Trong suốt tuần lễ triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội: khám phá các công nghệ gia công tiên tiến nhất, tương tác trực tiếp với các kỹ sư và đối tác, đồng thời trải nghiệm cách các giải pháp sản xuất được kết hợp giúp thúc đẩy hiệu suất ngay tại gian hàng.

Ông Dave Bersaglini, Phó Chủ Tịch kiêm Chủ Tịch mảng Cắt Gọt Kim Loại của Kennametal cho biết: "Năm nay, mọi hoạt động của chúng tôi tại IMTS đều lấy khách hàng làm trung tâm. Các nhà sản xuất không chỉ tìm kiếm những dụng cụ cắt gọt chất lượng cao mà còn săn tìm các giải pháp tích hợp để gia công thông minh hơn, giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp và nâng cao năng suất. Next Level Shop hội tụ tất cả những công nghệ, mối quan hệ đối tác và các cuộc thảo luận đó tại một nơi duy nhất."

Điểm nhấn của không gian trải nghiệm sẽ là hoạt động "độ xe" tại chỗ cho chiếc mô tô Indian Sport Chief. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách là đại sứ thương hiệu WIDIA, Carey Hart -huyền thoại thể thao tốc độ kiêm nhà sáng lập hãng Hart Luck Parts & Gear, sẽ đồng hành cùng Satya Kraus, Giám Đốc Điều Hành kiêm kỹ sư sáng tạo của KRAUS MOTO. Trong suốt tuần lễ, hai chuyên gia này sẽ sử dụng dụng cụ cắt gọt của Kennametal và WIDIA để gia công các linh kiện xe máy tùy chỉnh trên máy CNC 5 trục. Sau khi hoàn thành phần cơ khí, nghệ sĩ sơn xe máy và ô tô hàng đầu Taylor Schultz đến từ Schultz Designz sẽ hoàn thiện tác phẩm bằng một thiết kế sơn độc bản. Chiếc mô tô độ hoàn chỉnh này sẽ là phần thưởng chính trong chương trình quà tặng độc quyền của Kennametal. Một người tham dự may mắn nhất tại IMTS sẽ nhận được siêu phẩm có một không hai này.

Bên cạnh hoạt động độ xe máy, khách tham quan Next Level Shop còn được theo dõi trực tiếp các buổi trình diễn gia công thực tế do các chuyên gia Kennametal phối hợp cùng khách hàng và đối tác trong ngành thực hiện. Các buổi trình diễn này sẽ giới thiệu những giải pháp giúp các nhà sản xuất nâng cao năng suất, hiệu suất và độ chính xác trong nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau.

Khách tham quan cũng sẽ được khám phá những cải tiến dụng cụ cắt gọt mới nhất của Kennametal trong các lĩnh vực phay, gia công lỗ, tiện và gia công kiểu Thụy Sĩ. Bên cạnh đó là năng lực sản xuất bồi đắp tiên tiến, các linh kiện gia công quy mô lớn và một hệ sinh thái sản xuất kỹ thuật số đang ngày càng mở rộng với tính năng tích hợp CAM, dữ liệu công cụ cùng mạng lưới đối tác phần mềm giúp đơn giản hóa quy trình lập trình, nâng cao năng suất và tối ưu hóa hiệu suất gia công.

Với sự hợp tác của EWI Worldwide, Next Level Shop được thiết kế để kế thừa và phát huy tinh thần tương tác của Metal Mania, đồng thời giới thiệu các hoạt động hợp tác, trình diễn và trải nghiệm thực tế mới trong suốt tuần lễ.

Ông Don Kuhn, Giám Đốc Kinh Doanh tại EWI Worldwide chia sẻ: "Kennametal yêu cầu chúng tôi tạo ra một không gian khác biệt hoàn toàn so với những gian hàng triển lãm thương mại thông thường, mang đến cho khách tham quan cảm giác như bước vào một xưởng sản xuất của tương lai. Vì vậy, mọi chi tiết của Next Level Shop đều được thiết kế nhằm khơi gợi sự khám phá, kích thích các cuộc thảo luận và cho thấy cách những ý tưởng đổi mới được hiện thực hóa khi công nghệ, tay nghề thủ công cùng tinh thần hợp tác kết hợp với nhau."

Khách tham quan Next Level Shop có thể:

Theo dõi trực tiếp các buổi trình diễn gia công tại chỗ xuyên suốt tuần lễ sự kiện.

Giao lưu cùng Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz và đội ngũ chuyên gia gia công của Kennametal.

Khám phá những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực dụng cụ cắt gọt của Kennametal và WIDIA.

Trải nghiệm các công nghệ sản xuất kỹ thuật số và các giải pháp phần mềm tích hợp.

Kết nối với các chuyên gia trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, y tế, giao thông vận tải, sản xuất điện, gia công cơ khí Thụy Sĩ và nhiều lĩnh vực khác.

Tham gia rút thăm trúng thưởng chiếc mô tô độ Indian Sport Chief độc bản.

Next Level Shop của Kennametal sẽ được đặt ở Gian Hàng Số 431800 tại Tòa nhà phía Tây, Tầng 3 trong thời gian diễn ra IMTS 2026, từ ngày 14 đến 19 tháng 9, tại McCormick Place ở Chicago.

Để cập nhật lịch biểu diễn gia công thực tế, giao lưu cùng các đối tác, và các hoạt động tại gian hàng, hãy truy cập kennametal.com/imts2026

Giới thiệu về Kennametal

Với hơn 85 năm giữ vị thế dẫn đầu về công nghệ công nghiệp, Kennametal Inc. hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa năng suất thông qua khoa học vật liệu, dụng cụ cắt gọt và các giải pháp chống mài mòn. Khách hàng trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, thi công nền móng, năng lượng, kỹ thuật chung và giao thông vận tải tìm đến Kennametal để được hỗ trợ sản xuất với độ chính xác và hiệu quả cao. Mỗi ngày, khoảng 8.100 nhân viên của chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng tại gần 100 quốc gia duy trì năng lực cạnh tranh. Kennametal đạt doanh thu 2 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Tìm hiểu thêm tại kennametal.com. Theo dõi @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn và YouTube.

SOURCE Kennametal Inc.