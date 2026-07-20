Kennametal na targach IMTS 2026 zaprezentuje warsztat przyszłości w ramach inicjatywy Next Level Shop

Interaktywne stoisko połączy pokazy obróbki na żywo, spotkania z ekspertami branżowymi, innowacje w dziedzinie obróbki metali oraz budowę motocykla na zamówienie.

PITTSBURGH, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Kennametal Inc. (NYSE: KMT) ogłosiła dziś, że podczas targów IMTS 2026 zaprezentuje współczesny ekosystem produkcyjny w ramach inicjatywy Next Level Shop - interaktywnego doświadczenia obejmującego udział ambasadora marki WIDIA Careya Harta, budowę motocykla na zamówienie na żywo oraz najnowsze technologie obróbki i produkcji cyfrowej, opracowane z myślą o zwiększaniu produktywności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nawiązując do sukcesu projektu Metal Mania sprzed dwóch lat, Next Level Shop odtworzy energię i atmosferę współpracy charakterystyczne dla współczesnego zakładu obróbczego. W jednym miejscu połączy narzędzia, oprogramowanie, producentów obrabiarek oraz ekspertów w dziedzinie produkcji, aby umożliwić rozwiązywanie rzeczywistych problemów produkcyjnych. Przez cały tydzień odwiedzający będą mogli poznawać najnowsze technologie obróbki, rozmawiać bezpośrednio z inżynierami i partnerami oraz przekonać się, w jaki sposób zintegrowane rozwiązania produkcyjne przyczyniają się do poprawy wyników na hali produkcyjnej.

„Wszystko, co przygotowujemy w tym roku na targi IMTS, zostało zaprojektowane z myślą o naszych klientach - powiedział Dave Bersaglini, wiceprezes Kennametal i prezes segmentu cięcia metali. - Producenci oczekują czegoś więcej niż tylko doskonałych narzędzi - poszukują zintegrowanych rozwiązań, które pozwolą im prowadzić obróbkę w bardziej inteligentny sposób, rozwiązywać złożone problemy i zwiększać produktywność. Next Level Shop skupia te technologie, partnerstwa i rozmowy w jednym miejscu".

Centralnym elementem wydarzenia będzie prowadzona na żywo personalizacja motocykla Indian Sport Chief. Podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia w roli ambasadora marki WIDIA legenda sportów motorowych i założyciel firmy Hart Luck Parts & Gear Carey Hart dołączy do Satyi Krausa, dyrektora generalnego i inżyniera kreatywnego KRAUS MOTO. Przez cały tydzień będą oni wykonywać niestandardowe części motocyklowe na pięcioosiowej obrabiarce CNC, wykorzystując narzędzia Kennametal i WIDIA. Budowę motocykla zwieńczy wykonanie niestandardowego malowania przez Taylora Schultza z firmy Schultz Designz, cenionego lakiernika motocykli i samochodów. Gotowy motocykl stanie się główną nagrodą w specjalnym konkursie Kennametal. Jeden z uczestników targów IMTS otrzyma ten wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju egzemplarz.

Oprócz budowy motocykla program Next Level Shop będzie obejmował odbywające się przez cały czas pokazy obróbki na żywo, prowadzone przez ekspertów i klientów Kennametal oraz partnerów branżowych. Zaprezentowane zostaną rozwiązania pomagające producentom zwiększać produktywność, wydajność i precyzję w różnorodnych zastosowaniach i sektorach przemysłu.

Odwiedzający poznają również najnowsze innowacje narzędziowe Kennametal przeznaczone do frezowania, wykonywania otworów, toczenia i obróbki na automatach typu szwajcarskiego, a także zaawansowane możliwości wytwarzania przyrostowego, wielkogabarytowe komponenty obrabiane mechanicznie oraz rozwijający się ekosystem produkcji cyfrowej. Obejmuje on integrację z systemami CAM, dane narzędziowe i współpracę z dostawcami oprogramowania, które usprawniają programowanie, zwiększają produktywność i optymalizują parametry obróbki.

Next Level Shop, zaprojektowany we współpracy z firmą EWI Worldwide, rozwija interaktywną formułę projektu Metal Mania, wprowadzając jednocześnie nowe formy współpracy, pokazy oraz praktyczne doświadczenia dostępne przez cały tydzień.

„Kennametal postawił przed nami wyzwanie stworzenia przestrzeni, która mniej przypominałaby stoisko targowe, a bardziej wejście na halę produkcyjną przyszłości - powiedział Don Kuhn, opiekun klienta w EWI Worldwide. - Każdy szczegół Next Level Shop zaprojektowano tak, aby zachęcać do odkrywania, inicjować rozmowy i pokazywać, jak innowacje stają się rzeczywistością, gdy technologia, kunszt wykonania i współpraca łączą się ze sobą".

Odwiedzający Next Level Shop będą mogli:

oglądać odbywające się przez cały tydzień pokazy obróbki na żywo;

spotkać Careya Harta, Satyę Krausa, Taylora Schultza oraz zespół ekspertów Kennametal w dziedzinie obróbki;

poznać najnowsze innowacje narzędziowe Kennametal i WIDIA;

zapoznać się z technologiami produkcji cyfrowej oraz rozwiązaniami w zakresie integracji oprogramowania;

porozmawiać ze specjalistami obsługującymi sektor lotniczy i obronny, medyczny, transportowy i energetyczny, a także specjalizującymi się w obróbce na automatach typu szwajcarskiego oraz innych dziedzinach;

wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą będzie zbudowany na zamówienie motocykl Indian Sport Chief.

Next Level Shop firmy Kennametal będzie znajdować się na stoisku nr 431800, na trzecim poziomie zachodniego budynku centrum McCormick Place w Chicago, podczas targów IMTS 2026 odbywających się w dniach 14-19 września.

Pełny harmonogram pokazów obróbki na żywo, wystąpień partnerów i wydarzeń na stoisku jest dostępny na stronie kennametal.com/imts2026.

Kennametal

Od ponad 85 lat, jako lider technologii przemysłowej, Kennametal Inc. zapewnia klientom zwiększoną produktywność dzięki wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, tłoczenia i rozwiązań odpornych na ścieranie. Klienci z branży lotniczej i kosmicznej, obronnej, robót ziemnych, energetyki, inżynierii ogólnej i transportu zwracają się do Kennametal o pomoc w osiągnięciu odpowiedniej precyzji i wydajności produkcji. Codziennie około 8100 pracowników wspiera konkurencyjność klientów w blisko 100 krajach. W roku podatkowym 2025 spółka Kennametal wygenerowała 2 mld $ przychodów. Więcej na stronie internetowej kennametal.com. Obserwuj @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube.