Kennametal、国際製造技術見本市2026（IMTS 2026）で体験型企画「次世代の製造現場（Next Level Shop）」を披露

没入型ブースに、機械加工の実演、業界の専門家、金属切削の革新技術、特注バイクの製作が一堂に集結

ピッツバーグ, 2026年7月20日 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc.（NYSE：KMT）は、IMTS 2026で、WIDIAブランドアンバサダーCarey Hartの登場、特注バイクの製作実演、製造業者の生産性向上を支援する最新の機械加工・デジタル製造技術を取り入れた没入型企画「Next Level Shop」を展開し、現代の製造エコシステムを再現すると発表しました。

2年前に実施した体験型企画「メタル・マニア（Metal Mania）」の成功を踏まえ、Next Level Shopは、現代の機械加工工場の活気と協働を再現し、工具、ソフトウェア、工作機械メーカー、製造分野の専門家を結集して、実際の生産現場が抱える課題の解決に取り組みます。会期中、来場者は最新の機械加工技術を詳しく知り、エンジニアやパートナーと直接交流するとともに、連携型製造ソリューションが製造現場のパフォーマンス向上にどのように貢献するかを体感できます。

Kennametal Inc.のバイスプレジデント兼金属切削部門プレジデントを務めるDave Bersagliniは、次のように述べました。「今年のIMTSで展開するすべての取り組みは、お客様を中心に据えて設計しました。製造業者が求めているのは、優れた工具だけではありません。よりスマートな加工を実現し、複雑な課題を解決して生産性を高める統合ソリューションを求めているのです。Next Level Shopは、そうした技術、パートナーシップ、対話を1か所に集約します。」

この体験の目玉は、Indian Sport Chiefオートバイを会場でカスタマイズする実演です。モータースポーツ界のレジェンドでありHart Luck Parts & Gear創設者でもあるCarey Hartは、WIDIAブランドアンバサダーとして初めて公の場に登場し、KRAUS MOTOの最高経営責任者（CEO）兼クリエイティブ・エンジニアSatya Krausとともに、会期中、KennametalとWIDIAの工具を使用して5軸CNC工作機械で特注バイク用部品を加工します。Schultz Designz所属で、オートバイ・自動車塗装の第一線で活躍するTaylor Schultzが、カスタムペイントを施して車両を完成させます。完成した特注バイクは、Kennametalによる限定プレゼント企画の目玉となり、IMTS来場者1名に世界に1台だけのこの車両が贈られます。

バイク製作に加え、Next Level Shopでは、Kennametalの専門家、顧客、業界パートナーが主導する機械加工の実演を会期中継続して行い、さまざまな用途・業界で製造業者の生産性、性能、精度の向上に役立つソリューションを紹介します。

来場者はまた、フライス加工、穴あけ加工、旋削加工、スイス式加工向けのKennametalの最新工具技術、高度な積層造形技術、大型の機械加工部品に加え、CAM連携、工具データ、ソフトウェア分野での提携を特徴とし、プログラミングの効率化、生産性の向上、加工性能の最適化を実現する、拡大中のデジタル製造エコシステムについても知ることができます。

EWI Worldwideと共同で設計されたNext Level Shopは、Metal Maniaが持つインタラクティブな魅力をさらに発展させるとともに、会期を通じて新たな協業、実演、体験型企画を展開します。

EWI Worldwideのアカウント・エグゼクティブを務めるDon Kuhnは、次のように述べました。「Kennametalからは、展示会ブースというよりも、未来の製造現場に足を踏み入れたように感じられる空間づくりを求められました。Next Level Shopは、来場者の探究心を刺激し、対話のきっかけを生み出すとともに、技術、職人技、協働が一体となることでイノベーションがどのように具現化するかを示すよう、細部に至るまで設計されています。」

Next Level Shopの来場者は、以下のことができます。

会期を通じて行われる機械加工の実演を見学できます。

Carey Hart、Satya Kraus、Taylor Schultz、Kennametalの機械加工専門家チームと交流できます。

KennametalとWIDIAの最新工具技術について詳しく知ることができます。

デジタル製造技術とソフトウェア連携を体験できます。

航空宇宙・防衛、医療、輸送、発電、スイス式加工などの分野に対応する専門家と交流できます。

特注のIndian Sport Chiefオートバイが当たる抽選に応募できます。

KennametalのNext Level Shopは、2026年9月14～19日にシカゴのマコーミック・プレイスで開催されるIMTS 2026において、西館3階のブース番号431800に設けられます。

機械加工の実演、パートナーの登場予定、ブース内企画の詳細なスケジュールは、kennametal.com/imts2026でご確認ください。

Kennametalについて

産業技術のリーダーとして85年以上の歴史を持つKennametal Inc.は、材料科学、工具、耐摩耗ソリューションを通じて、お客様の生産性向上に貢献しています。航空宇宙・防衛、土木、エネルギー、一般エンジニアリング、輸送の各分野のお客様は、精密かつ効率的な製造を実現するため、Kennametalを頼りにしています。毎日約8,100人の従業員が、100か国近くのお客様の競争力維持を支援しています。Kennametalの2025年度の売上高は20億ドルでした。詳細については、kennametal.comをご覧ください。@Kennametalをフォロー：Instagram、Facebook、LinkedIn、YouTube

SOURCE Kennametal Inc.