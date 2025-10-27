Kolmar Korea is geselecteerd voor het 'AI Factory'-initiatief geleid door de overheid om innovatie in K-Beautyproductie te bevorderen

Het enige cosmeticabedrijf dat door het Ministry of Trade, Industry & Resources voor het 'AI Factory'-project werd uitverkoren

Maakt flexibele productie van meerdere producten in kleine batches mogelijk om in realtime aan uiteenlopende behoeften van klanten te voldoen

SEOEL, Zuid-Korea, 27 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea maakte bekend dat het als enige cosmeticabedrijf is geselecteerd om een door de overheid gefinancierd AI Factory Alliance-project te leiden, georganiseerd door het Zuid-Koreaanse Ministry of Trade, Industry & Resources (MOTIR). Met dit initiatief wil het bedrijf slimme fabrieksautomatisering overstijgen en evolueren naar AI-gestuurde productie-autonomie om het wereldwijde concurrentievermogen van de K-beauty-industrie te verbeteren.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

In het kader van het project zal Kolmar Korea een AI autonoom productiesysteem ontwikkelen dat alle cosmetische productieprocessen integreert, van planning en bepaling van de formules tot kwaliteitscontrole, vullen en verpakken. In tegenstelling tot traditionele slimme fabrieken, die op basis van vooraf ingestelde menselijke input werken, maken AI factory's gebruik van artificiële intelligentie om gegevens in realtime te analyseren en de productieprocessen autonoom te optimaliseren.

Het Ministry of Trade, Industry & Resources (MOTIR) is de centrale overheidsinstelling van Zuid-Korea die toezicht houdt op industriële technologie, R&D, commerce en handel. In het kader van haar nationale visie om "World's Leading Manufacturing Power by 2030" te worden, lanceerde het ministerie de AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, dat toonaangevende bedrijven uit elke sector selecteert om AI-innovatie in de productiesector te stimuleren. Kolmar Korea werd als enige cosmeticabedrijf geselecteerd om het initiatief te leiden. Het bedrijf wordt erkend om haar technologische uitmuntendheid en productiemogelijkheden, die het in de voorhoede van de K-beauty-industrie hebben geplaatst.

Kolmar Korea is van plan om elke productiefase te modulariseren en geavanceerde AI-modellen toe te passen om meer dan 95% procesnauwkeurigheid te bereiken, een van de hoogste standaarden in de sector. Dit zal herbewerkingen als gevolg van defecten aanzienlijk verminderen en de productie-efficiëntie maximaliseren. De overgang naar een AI-fabriek zal ook high-mix, low-volume productie bevorderen, waardoor snel op uiteenlopende wensen van klanten kan worden ingespeeld.

Het project heeft een looptijd van vier jaar en vier maanden: van september 2025 tot december 2029. Als leidend bedrijf in de Bio Division van de AI Factory Alliance, zal Kolmar Korea het voortouw nemen in de AX (AI Transformation) van de cosmeticaproductiesector. De belangrijkste initiatieven omvatten:

Een geïntegreerd dataplatform tot stand brengen dat alle cosmetische productieprocessen met elkaar verbindt

De ontwikkeling van autonome AI-modellen voor processturing om de productkwaliteit en -precisie te verbeteren

Nu de wereldwijde cosmeticamarkt steeds meer de nadruk legt op personalisatie en snelheid, is AI-gestuurde productie essentieel geworden om het wereldleiderschap van K-beauty te behouden. Veel productieprocessen in de industrie zijn nog altijd sterk afhankelijk van handenarbeid, vooral voor op maat gemaakte productontwerpen en verpakkingen. Kolmar Korea is van plan om best practices te delen die uit de implementatie van de AI Factory voortspruiten om digitale innovatie in het hele Koreaanse ecosysteem voor productie van cosmetica te versnellen.

Kolmar Korea heeft al de basis gelegd voor productie gebaseerd op AI met haar 'smart factory system', dat in 2019 tot stand kwam en het aantal defecten met 42% heeft teruggebracht. De nieuwe AI Factory bouwt op dat succes verder en creëert een productiesysteem van de volgende generatie dat voor flexibele productie in kleine batches is geoptimaliseerd.

Een functionaris van Kolmar Korea verklaarde: "Het feit dat we als enige cosmeticabedrijf voor het AI Factory-project van de overheid zijn geselecteerd, is een erkenning van ons technologisch leiderschap op gebied van AI-gestuurde productie. We zullen onze autonome AI-systemen inzetten om de Koreaanse productienormen voor cosmetica te verbeteren en de wereldwijde concurrentiepositie van K-beauty te verstevigen."

Kolmar Korea heeft productievestigingen in Korea, de Verenigde Staten, Canada en China en is van plan om de nieuwe AI-systemen over alle wereldwijde productielocaties uit te rollen. Het bedrijf is ook van plan om de toepassing van AI Factory-technologie uit te breiden naar andere filialen van Kolmar Group, waaronder Kolmar BNH (gezondheidssupplementen), HK inno.N (farmaceutische producten), en Yonwoo (cosmetische verpakkingen).

Mediacontact

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804656/Kolmar_Korea_Products_being_manufactured_at_Kolmar_Korea_s_Sejong_plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg