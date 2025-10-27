Kolmar Korea für staatliche Initiative „AI Factory" ausgewählt - Förderung von Innovationen in der K-Beauty-Produktion

Das einzige Kosmetikunternehmen, das vom Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen für das Projekt „AI Factory" ausgewählt wurde

Ermöglicht eine agile Produktion kleiner Chargen mit mehreren Produkten, um den vielfältigen Kundenanforderungen in Echtzeit gerecht zu werden

SEOUL, Südkorea, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea gab bekannt, dass es als einziges Kosmetikunternehmen ausgewählt wurde, um ein von der Regierung finanziertes Projekt der AI Factory Alliance unter der Leitung des südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen (MOTIR) zu leiten. Mit dieser Initiative strebt das Unternehmen an, über die intelligente Fabrikautomatisierung hinaus zu einer KI-gesteuerten Fertigungsautonomie zu gelangen und damit die globale Wettbewerbsfähigkeit der K-Beauty-Branche zu stärken.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

Im Rahmen des Projekts wird Kolmar Korea ein autonomes KI-Fertigungssystem entwickeln, das alle kosmetischen Produktionsprozesse integriert – von der Planung und Formulierung bis hin zur Qualitätskontrolle, Abfüllung und Verpackung. Im Gegensatz zu herkömmlichen intelligenten Fabriken, die auf der Grundlage voreingestellter menschlicher Eingaben arbeiten, nutzen KI-Fabriken künstliche Intelligenz, um Daten in Echtzeit zu analysieren und Produktionsabläufe autonom zu optimieren.

Das Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen (MOTIR) ist die zentrale Regierungsbehörde Südkoreas, die für Industrietechnologie, Forschung und Entwicklung, Handel und Gewerbe zuständig ist. Im Rahmen seiner nationalen Vision, bis 2030 zur „weltweit führenden Fertigungsmacht" zu werden, hat das Ministerium die AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance ins Leben gerufen und führende Unternehmen aus jedem Sektor ausgewählt, um die KI-Innovation in der Fertigung voranzutreiben. Kolmar Korea wurde als einziges Kosmetikunternehmen ausgewählt, um diese Initiative zu leiten. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner technologischen Exzellenz und seiner Fertigungskapazitäten ausgewählt, die es an die Spitze der K-Beauty-Branche gebracht haben.

Kolmar Korea beabsichtigt, jede Fertigungsstufe zu modularisieren und fortschrittliche KI-Modelle anzuwenden, um eine Prozessgenauigkeit von über 95 % zu erreichen, was einem der höchsten Standards in der Branche entspricht. Dadurch werden Nacharbeiten aufgrund von Mängeln erheblich reduziert und die Produktionseffizienz maximiert. Der Übergang zu einer KI-Fabrik ermöglicht auch eine Produktion mit hoher Vielfalt und geringen Stückzahlen, wodurch schnell auf unterschiedliche Kundenanforderungen reagiert werden kann.

Das Projekt wird über einen Zeitraum von vier Jahren und vier Monaten durchgeführt, von September 2025 bis Dezember 2029. Als führendes Unternehmen der Bio Division der AI Factory Alliance wird Kolmar Korea die AI Transformation (AX) der Kosmetikindustrie vorantreiben. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

Aufbau einer integrierten Datenplattform, die alle kosmetischen Produktionsprozesse miteinander verbindet

Entwicklung autonomer KI-Modelle zur Prozesssteuerung zur Verbesserung der Produktqualität und -präzision

Da der globale Kosmetikmarkt zunehmend Wert auf Personalisierung und Schnelligkeit legt, ist die KI-gestützte Fertigung für die Aufrechterhaltung der globalen Führungsposition von K-Beauty unerlässlich geworden. Viele Produktionsprozesse in der Industrie sind nach wie vor stark auf manuelle Arbeit angewiesen, insbesondere bei kundenspezifischen Produktdesigns und Verpackungen. Kolmar Korea beabsichtigt, Best Practices aus der Implementierung seiner KI-Fabrik weiterzugeben, um die digitale Innovation im gesamten Ökosystem der kosmetischen Fertigung in Korea zu beschleunigen.

Kolmar Korea hat bereits 2019 mit der Einführung seines Smart Factory-Systems die Grundlagen für eine KI-basierte Fertigung geschaffen und damit die Fehlerquote um 42% reduziert. Die neue KI-Fabrik wird auf diesem Erfolg aufbauen und ein Fertigungssystem der nächsten Generation schaffen, das für die flexible Produktion kleiner Stückzahlen optimiert ist.

Ein Vertreter von Kolmar Korea erklärte: „Die Auswahl als einziges Kosmetikunternehmen für das AI Factory-Projekt der Regierung würdigt unsere technologische Führungsrolle in der KI-gestützten Fertigung. Wir werden unsere autonomen KI-Systeme nutzen, um die Standards der koreanischen Kosmetikherstellung voranzutreiben und die globale Wettbewerbsfähigkeit von K-Beauty zu stärken."

Kolmar Korea unterhält Produktionsstätten in Korea, den Vereinigten Staaten, Kanada und China und plant die Einführung der neuen KI-Systeme an allen globalen Produktionsstandorten. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die Anwendung der AI Factory-Technologie auf andere Tochtergesellschaften der Kolmar Group Tochtergesellschaften auszuweiten, darunter Kolmar BNH (Nahrungsergänzungsmittel), HK inno.N (Pharmazeutika) und Yonwoo (Kosmetikverpackungen).

Medienkontakt

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804656/Kolmar_Korea_Products_being_manufactured_at_Kolmar_Korea_s_Sejong_plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg