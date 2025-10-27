Kolmar Korea selezionata per l'iniziativa del governo coreano "AI Factory" - Promuovere l'innovazione nella produzione di prodotti di bellezza coreani

Unica azienda cosmetica scelta dal Ministero del Commercio, dell'Industria e delle Risorse coreano per il progetto "AI Factory"

Consente una produzione agile, in piccoli lotti e multi-prodotto per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in tempo reale

SEOUL, Corea del Sud, 27 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha annunciato di essere stata selezionata come unica azienda di cosmetici per guidare un progetto AI Factory Alliance finanziato dal governo coreano e organizzato dal Ministero del Commercio, dell'Industria e delle Risorse (MOTIR) della Corea del Sud. Attraverso questa iniziativa, l'azienda punta ad andare oltre l'automazione delle fabbriche intelligenti verso l'autonomia produttiva basata sull'intelligenza artificiale, migliorando così la competitività globale del settore coreano della bellezza.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

Nell'ambito del progetto, Kolmar Korea svilupperà un sistema di produzione autonomo basato sull'intelligenza artificiale che integra tutti i processi di produzione dei cosmetici, dalla pianificazione e formulazione al controllo qualità, al riempimento fino al confezionamento. A differenza delle tradizionali fabbriche intelligenti, che operano sulla base di input umani preimpostati, le fabbriche AI utilizzano l'intelligenza artificiale per analizzare i dati in tempo reale e ottimizzare autonomamente le operazioni di produzione.

Il Ministero del Commercio, dell'Industria e delle Risorse (MOTIR) è l'agenzia governativa centrale della Corea del Sud che supervisiona la tecnologia industriale, la ricerca e sviluppo, il commercio e gli scambi. Nell'ambito della sua visione nazionale di diventare la "principale potenza manifatturiera mondiale entro il 2030", il ministero ha lanciato l'AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, selezionando aziende leader in ogni settore per guidare l'innovazione dell'intelligenza artificiale nella produzione. Kolmar Korea è stata scelta come unica azienda cosmetica a guidare l'iniziativa, riconosciuta per la sua eccellenza tecnologica e le sue capacità produttive che l'hanno posizionata all'avanguardia nel settore della K-beauty.

Kolmar Korea prevede di modularizzare ogni fase di produzione e di applicare modelli di intelligenza artificiale avanzati per raggiungere una precisione di processo superiore al 95%, uno degli standard più elevati del settore. Ciò ridurrà significativamente le rilavorazioni causate dai difetti e massimizzerà l'efficienza produttiva. La transizione verso una fabbrica IA consentirà inoltre una produzione ad alto mix e basso volume, consentendo una risposta rapida alle diverse richieste dei clienti.

Il progetto durerà quattro anni e quattro mesi, da settembre 2025 a dicembre 2029. In qualità di azienda leader nella Divisione Bio dell'AI Factory Alliance, Kolmar Korea guiderà la trasformazione AI (AX) del settore manifatturiero dei cosmetici. Le iniziative principali includono:

Costruire una piattaforma dati integrata che colleghi tutti i processi di produzione cosmetica

Sviluppo di modelli di intelligenza artificiale autonomi per il controllo dei processi per migliorare la qualità e la precisione di prodotto

Con il mercato globale dei cosmetici che punta sempre più su personalizzazione e velocità, la produzione basata sull'intelligenza artificiale è diventata essenziale per sostenere la leadership globale della K-beauty. Molti processi produttivi nel settore si basano ancora in larga misura sul lavoro manuale, soprattutto per la progettazione di prodotti e imballaggi personalizzati. Kolmar Korea intende condividere le migliori pratiche derivanti dall'implementazione della sua AI Factory per accelerare l'innovazione digitale nell'intero ecosistema di produzione cosmetica della Corea.

Kolmar Korea ha già gettato le basi per la produzione basata sull'intelligenza artificiale attraverso il suo sistema di fabbrica intelligente, istituito nel 2019, che ha ridotto i tassi di difettosità del 42%. La nuova AI Factory si baserà su questo successo, creando un sistema di produzione di nuova generazione ottimizzato per una produzione flessibile in piccoli lotti.

Un funzionario di Kolmar Korea ha dichiarato: "Essere stati scelti come unica azienda di cosmetici per il progetto AI Factory del governo è un riconoscimento della nostra leadership tecnologica nella produzione basata sull'intelligenza artificiale. Sfrutteremo i nostri sistemi di intelligenza artificiale autonomi per migliorare gli standard di produzione cosmetica coreana e rafforzare la competitività globale della K-beauty".

Kolmar Korea gestisce basi di produzione in Corea, Stati Uniti, Canada e Cina e prevede di implementare i nuovi sistemi di intelligenza artificiale in tutti i siti di produzione globali. L'azienda intende inoltre estendere l'applicazione della tecnologia AI Factory ad altre affiliate del Gruppo Kolmar, tra cui Kolmar BNH (integratori per la salute), HK inno.N (prodotti farmaceutici) e Yonwoo (confezionamento di cosmetici).

Contatto per i media

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804656/Kolmar_Korea_Products_being_manufactured_at_Kolmar_Korea_s_Sejong_plant.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg