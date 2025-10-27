Kolmar Korea vybrána do vládního projektu „AI továrna" - nová éra výroby v odvětví K-beauty
- Jediná kosmetická společnost, kterou korejské ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky zvolilo pro projekt „AI Factory"
- Umožní rychlou výrobu menších sérií a více produktů, schopnou v reálném čase reagovat na rozmanité potřeby zákazníků
SOUL, Jižní Korea, 27. října 2025 /PRNewswire/ – Společnost Kolmar Korea oznámila, že byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která povede vládou financovaný projekt AI Factory Alliance (AI továrna), organizovaný jihokorejským ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR). Cílem této iniciativy je posunout se od pouhé automatizace chytrých továren k výrobní autonomii řízené umělou inteligencí, a tím posílit globální konkurenceschopnost odvětví K-beauty.
V rámci tohoto projektu se společnost Kolmar Korea chystá vyvinout autonomní výrobní systém řízený umělou inteligencí, který propojí všechny procesy výroby kosmetiky – od plánování a tvorby receptur až po kontrolu kvality, plnění a balení. Na rozdíl od tradičních chytrých továren, které fungují na základě předem nastavených lidských vstupů, AI továrny využívají umělou inteligenci k analýze dat v reálném čase a autonomní optimalizaci výrobních operací.
Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIR) je orgánem ústřední vlády Jižní Koreje odpovědným za průmyslové technologie, výzkum a vývoj, obchod a zahraniční výměnu. V rámci své národní vize stát se do roku 2030 „světovou výrobní velmocí" spustilo ministerstvo iniciativu AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, v níž vybralo přední společnosti z jednotlivých odvětví, aby podpořily rozvoj umělé inteligence ve výrobě. Kolmar Korea byla vybrána jako jediná kosmetická firma, která tento projekt povede, a to díky své technologické vyspělosti a výrobním schopnostem, jež ji řadí mezi špičky odvětví K-beauty.
Společnost Kolmar Korea plánuje modularizovat jednotlivé fáze výroby a využít pokročilé modely umělé inteligence k dosažení více než 95% přesnosti procesů, což představuje jeden z nejvyšších standardů v oboru. Tento přístup výrazně sníží počet přepracování způsobených vadami a maximalizuje efektivitu výroby. Přechod na AI továrnu navíc umožní výrobu s vysokou rozmanitostí produktů a malými sériemi, což zajistí rychlou reakci na různorodé požadavky zákazníků
Projekt bude probíhat čtyři roky a čtyři měsíce, od září 2025 do prosince 2029. Jako vedoucí společnost biodivize aliance AI Factory Alliance bude Kolmar Korea stát v čele transformace výroby kosmetiky prostřednictvím umělé inteligence (AI Transformation – AX). Mezi hlavní iniciativy patří:
- Vybudování integrované datové platformy, která propojí všechny procesy výroby kosmetiky
- Vývoj autonomních modelů řízení procesů na bázi umělé inteligence, jež zvýší kvalitu a přesnost výrobků
S rostoucím důrazem na personalizaci a rychlost ve světovém kosmetickém průmyslu se výroba řízená umělou inteligencí stává nezbytným předpokladem pro udržení globálního postavení značky K-beauty. Mnohé výrobní procesy v tomto odvětví stále silně spoléhají na ruční práci, zejména při tvorbě zakázkových produktů a obalů. Společnost Kolmar Korea proto plánuje sdílet osvědčené postupy ze zavádění své AI továrny, aby urychlila digitální inovace v celém korejském kosmetickém výrobním ekosystému.
Společnost Kolmar Korea již položila základy výroby založené na umělé inteligenci prostřednictvím svého systému chytré továrny, který byl zřízen v roce 2019 a snížil míru vad o 42 %. Nová AI továrna na tento úspěch naváže a vytvoří výrobní systém nové generace, optimalizovaný pro flexibilní výrobu menších sérií.
Zástupce společnosti Kolmar Korea uvedl: „To, že jsme byli vybráni jako jediná kosmetická firma do vládního projektu AI Factory, potvrzuje naše technologické vedení v oblasti výroby řízené umělou inteligencí. Využijeme naše autonomní AI systémy k pozvednutí standardů korejské výroby kosmetiky a k posílení globální konkurenceschopnosti odvětví K-beauty."
Společnost Kolmar Korea provozuje výrobní závody v Jižní Koreji, Spojených státech, Kanadě a Číně a plánuje zavést nové systémy umělé inteligence ve všech svých globálních výrobních centrech. Zároveň hodlá rozšířit využití technologie AI Factory i na další společnosti skupiny Kolmar, včetně Kolmar BNH (výživové doplňky), HK inno.N(farmaceutika) a Yonwoo (obaly pro kosmetiku).
