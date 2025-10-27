Firma Kolmar Korea wybrana do rządowej inicjatywy budowy „AI Factory", której zadaniem jest stymulowanie rozwoju innowacji w obszarze produkcji kosmetyków K-Beauty

Jedyna firma kosmetyczna wybrana przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Zasobów do udziału w projekcie „AI Factory".

Umożliwia elastyczną produkcję niewielkich partii wielu produktów, aby w czasie rzeczywistym zaspokajać różnorodne potrzeby klientów.

Seul (Korea Południowa), 27 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Kolmar Korea ogłosiła, że jako jedyna firma kosmetyczna została wybrana do poprowadzenia finansowanego przez rząd projektu „AI Factory Alliance", organizowanego przez południowokoreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Zasobów (MOTIR). Dzięki tej inicjatywie firma zamierza wyjść poza automatyzację inteligentnych fabryk w kierunku autonomicznej produkcji opartej na sztucznej inteligencji, zwiększając globalną konkurencyjność branży kosmetycznej K-beauty.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

W ramach projektu Kolmar Korea opracuje autonomiczny system produkcji oparty na sztucznej inteligencji, który zintegruje wszystkie procesy produkcji kosmetyków - od planowania i opracowywania receptur po kontrolę jakości, napełnianie i pakowanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych inteligentnych fabryk, które działają w oparciu o wcześniej ustalone dane wprowadzone przez człowieka, fabryki oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują sztuczną inteligencję do analizowania danych w czasie rzeczywistym i autonomicznej optymalizacji operacji produkcyjnych.

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Zasobów (MOTIR) jest centralną agencją rządową Korei Południowej nadzorującą technologie przemysłowe, badania i rozwój, handel i obrót towarowy. W ramach swojej krajowej wizji, aby stać się „czołową potęgą produkcyjną świata do 2030 r.", ministerstwo powołało SojuszAI Factory M.AX (AI Transformation), w ramach którego wybrano czołowe przedsiębiorstwa z każdego sektora, których zadaniem jest stymulowanie innowacji w zakresie sztucznej inteligencji w produkcji. Firma Kolmar Korea została wybrana jako jedyna firma kosmetyczna, która będzie kierować tą inicjatywą, doceniona za doskonałość technologiczną i możliwości produkcyjne, które zapewniły jej pozycję lidera w branży kosmetycznej K-beauty.

Kolmar Korea planuje modularyzację każdego etapu produkcji i zastosowanie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji pozwalających osiągnąć ponad 95% dokładności procesów, co stanowi jeden z najwyższych standardów w branży. Znacząco ograniczy to konieczność wprowadzania zmian wynikających z wad i pozwoli zmaksymalizować wydajność produkcji. Przejście na fabrykę opartą na sztucznej inteligencji umożliwi również produkcję o dużej różnorodności i małej skali, co pozwoli na szybkie reagowanie na zróżnicowane potrzeby klientów.

Projekt będzie realizowany przez cztery lata i cztery miesiące, od września 2025 r. do grudnia 2029 r. Jako czołowa firma w Pionie BIO w ramach sojuszu AI Factory Alliance, Kolmar Korea będzie przewodzić Transformacji AI (AX) w sektorze produkcji kosmetyków. Kluczowe inicjatywy obejmują:

Budowę zintegrowanej platformy danych łączącej wszystkie procesy produkcji kosmetyków,

Opracowanie autonomicznych modeli AI do kontroli procesów w celu poprawy jakości i precyzji produktów.

Wraz z rosnącym naciskiem na personalizację i szybkość na globalnym rynku kosmetycznym, produkcja oparta na sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla utrzymania globalnej pozycji lidera K-beauty. Wiele procesów produkcyjnych w tej branży nadal opiera się w dużej mierze na pracy ręcznej, zwłaszcza w przypadku niestandardowych projektów produktów i opakowań. Kolmar Korea zamierza dzielić się najlepszymi praktykami wynikającymi z wdrożenia AI Factory, aby przyspieszyć cyfrowe innowacje w całym ekosystemie produkcji kosmetyków w Korei.

Firma Kolmar Korea stworzyła już podstawy dla produkcji opartej na sztucznej inteligencji dzięki systemowi inteligentnej fabryki, wprowadzonemu w 2019 roku, który zmniejszył liczbę wadliwych produktów o 42%. Nowa Fabryka AI będzie czerpać z tego sukcesu, tworząc system produkcji nowej generacji, zoptymalizowany pod kątem elastycznej produkcji małych partii.

Przedstawiciel Kolmar Korea stwierdził: „Wybór naszej firmy jako jedynego producenta kosmetyków do rządowego projektu AI Factory stanowi uznanie naszej czołowej pozycji technologicznej w produkcji opartej na sztucznej inteligencji. Wykorzystamy nasze autonomiczne systemy AI, aby podnieść standardy produkcji kosmetyków w Korei i wzmocnić globalną konkurencyjność kosmetyków K-beauty".

Kolmar Korea posiada bazy produkcyjne w Korei, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach i planuje wdrożyć nowe systemy AI we wszystkich globalnych zakładach produkcyjnych. Firma zamierza również rozszerzyć zastosowanie technologii AI Factory na inne podmioty powiązane z Kolmar Group, w tym Kolmar BNH (suplementy zdrowotne), HK inno.N (farmaceutyki) i Yonwoo (opakowania kosmetyczne).

