Kolmar Korea выбрана для участия в государственной программе «AI Factory» для стимулирования инноваций в производстве корейской косметики

Единственная косметическая компания, выбранная Министерством торговли, промышленности и ресурсов для проекта «AI Factory» (ИИ-фабрика)

Обеспечивает гибкое мелкосерийное производство ассортимента продукции для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов в режиме реального времени

СЕУЛ, Южная Корея, 27 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Kolmar Korea объявила о том, что она стала единственной косметической компанией, которая возглавит финансируемый правительством проект AI Factory Alliance, реализуемый Министерством торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи (MOTIR). Благодаря этой инициативе компания стремится выйти за рамки интеллектуальной автоматизации производства и перейти к автономности производства на базе искусственного интеллекта, повышая глобальную конкурентоспособность корейской косметической индустрии.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

В рамках проекта Kolmar Korea разработает автономную производственную систему на базе ИИ, которая будет включать все процессы производства косметики — от планирования и разработки формул до контроля качества, разлива и упаковки. В отличие от традиционных умных фабрик, которые работают на основе заданных предварительно человеком настроек, ИИ-фабрики используют искусственный интеллект для анализа данных в режиме реального времени и автономной оптимизации производственных операций.

Министерство торговли, промышленности и ресурсов (MOTIR) является центральным правительственным учреждением Южной Кореи, осуществляющим надзор за промышленными технологиями, НИОКР, коммерцией и торговлей. В соответствии со своим национальным видением трансформации в «ведущую производственную державу мира к 2030 году» министерство запустило AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, выбрав ведущие компании из каждого сектора для продвижения ИИ-инноваций на производстве. Kolmar Korea была выбрана в качестве единственной косметической компании, участвующей в данной программе, за технологическое совершенство и производственные возможности, благодаря которым она находится в авангарде корейской косметической индустрии.

Kolmar Korea планирует использовать модульный принцип на каждом этапе производства и применять передовые модели ИИ для достижения высокой точности процесса — свыше 95 %, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Это значительно снизит объем доработки, вызванной дефектами, и максимизирует эффективность производства. Переход к ИИ-фабрике также позволит производить продукцию мелкими партиями и с большой ассортиментной матрицей, что позволит быстро реагировать на разнообразные запросы клиентов.

Проект продлится четыре года и четыре месяца — с сентября 2025 года по декабрь 2029 года. Являясь ведущей компанией в био-подразделении AI Factory Alliance, Kolmar Korea возглавит ИИ-трансформацию (AX) в секторе производства косметики. Ключевые инициативы включают в себя:

Построение интегрированной платформы данных, объединяющей все процессы косметического производства

Разработку моделей ИИ с автономным управлением процессами для повышения качества и точности продукции

Поскольку на мировом косметическом рынке все больше внимания уделяется персонализации и скорости, производство, управляемое ИИ, стало необходимым для поддержания глобального лидерства корейской косметики. Многие производственные процессы в отрасли по-прежнему в значительной степени зависят от ручного труда, особенно в плане индивидуального дизайна и упаковки продукции. Kolmar Korea намерена делиться передовым опытом внедрения ИИ-фабрики для ускорения цифровых инноваций в экосистеме косметического производства Южной Кореи.

Kolmar Korea уже заложила основу для производства на основе искусственного интеллекта с помощью своей системы умной фабрики, созданной в 2019 году, которая снизила уровень дефектов на 42 %. Новая ИИ-фабрика будет опираться на этот успех, создавая производственную систему следующего поколения, оптимизированную для гибкого мелкосерийного производства.

Представитель Kolmar Korea заявил: «Выбор нашей компании в качестве единственной косметической компании для участия в правительственном проекте «ИИ-Фабрика» свидетельствует о нашем технологическом лидерстве в производстве, основанном на искусственном интеллекте. Мы будем использовать наши автономные системы искусственного интеллекта для продвижения стандартов производства корейской косметики и укрепления глобальной конкурентоспособности бренда K-beauty».

Kolmar Korea имеет производственные базы в Южной Корее, США, Канаде и Китае и планирует развернуть новые системы искусственного интеллекта на всех мировых производственных площадках. Компания также намерена расширить применение технологии «ИИ-фабрики» на другие дочерние компании Kolmar Group, включая Kolmar BNH (пищевые добавки), HK inno.N (фармацевтические препараты) и Yonwoo (косметическая упаковка).

