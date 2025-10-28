Kolmar Korea Terpilih dalam Inisiatif "Pabrik AI" yang Didanai Pemerintah Korea Selatan -- Dorong Inovasi di Sektor Manufaktur "K-Beauty"

Dalam proyek ini, Kolmar Korea akan mengembangkan sistem manufaktur otonom berbasiskan AI yang mengintegrasikan seluruh proses produksi kosmetik — mulai dari perencanaan dan formulasi produk hingga pengendalian mutu, pengisian produk, dan pengemasan. Berbeda dari pabrik pintar konvensional yang masih bergantung pada manusia, Pabrik AI akan memanfaatkan AI untuk menganalisis data secara real time dan secara otomatis mengoptimalkan proses produksi.

Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Daya (MOTIR) adalah badan pemerintah pusat Korea Selatan yang menangani teknologi industri, litbang (R&D), bisnis, dan perdagangan. Sesuai dengan visi nasional Korea Selatan untuk "Menjadi Kekuatan Manufaktur Terkemuka Dunia pada 2030," MOTIR meluncurkan inisiatif AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance yang melibatkan perusahaan unggulan dari berbagai sektor untuk mendorong transformasi digital di sektor manufaktur. Kolmar Korea terpilih sebagai satu-satunya perwakilan dari industri kosmetik berkat keunggulan teknologi dan kemampuan produksi yang telah diakui di industri K-beauty.

Kolmar Korea ingin melakukan modularisasi setiap tahap produksi dan menerapkan model AI canggih untuk mencapai akurasi proses lebih dari 95% — salah satu standar tertinggi di industri. Langkah ini akan mengurangi jumlah produk gagal, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendukung produksi dalam jumlah kecil, namun dengan variasi tinggi agar cepat menjawab beragam kebutuhan pasar.

Proyek ini akan berlangsung selama empat tahun dan empat bulan, mulai September 2025 hingga Desember 2029. Sebagai perusahaan utama dari Bio Division dalam "AI Factory Alliance", Kolmar Korea akan memimpin transformasi AI (AX) di sektor manufaktur kosmetik. Beberapa langkah utama yang akan ditempuh:

Membangun platform data terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses produksi kosmetik

Mengembangkan model AI untuk mengendalikan kualitas produk dan presisi

Sejalan dengan lonjakan permintaan global terhadap produk kosmetik yang dirancang sesuai kebutuhan, serta cepat diproduksi, manufaktur berbasiskan AI menjadi kunci untuk menjaga posisi K-beauty di pasar global. Saat ini, banyak proses produksi kosmetik masih mengandalkan tenaga manusia, terutama untuk desain dan kemasan produk. Maka, Kolmar Korea berkomitmen untuk berbagi pengalaman dari penerapan AI Factory guna mempercepat inovasi digital di seluruh ekosistem manufaktur kosmetik Korea.

Kolmar Korea sebelumnya telah membangun sistem pabrik cerdas (smart factory) pada 2019 yang berhasil menurunkan tingkat cacat produksi hingga 42%. Untuk itu, Pabrik AI akan melanjutkan pencapaian ini dengan menciptakan sistem manufaktur generasi baru yang semakin fleksibel dan efisien untuk produksi skala kecil.

Seorang perwakilan Kolmar Korea berkata, "Sebagai satu-satunya perusahaan kosmetik yang terpilih dalam proyek Pabrik AI yang didanai pemerintah, keunggulan teknologi Kolmar Korea mendapatkan pengakuan, terutama dalam sektor manufaktur berbasiskan AI. Kami akan terus mengembangkan sistem otonom untuk meningkatkan standar industri kosmetik Korea dan memperkuat daya saing global K-beauty."

Kolmar Korea memiliki fasilitas produksi di Korea, Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok, serta berencana menerapkan sistem AI baru ini di seluruh pabrik global. Teknologi Pabrik AI juga akan diperluas ke anak-anak usaha Kolmar Group lainnya, termasuk Kolmar BNH (suplemen kesehatan), HK inno.N (farmasi), dan Yonwoo (kemasan kosmetik).

