韓國科瑪入選政府主導的「AI工廠」計劃，助力推動韓妝制造領域創新

產業通商資源部是韓國中央政府機構，負責監管工業技術、研發、商業及貿易事務。根據其「到2030年成為全球領先制造業強國」的國家願景，該部發起了AI工廠M.AX（人工智能轉型）聯盟，從各行業遴選領軍企業，推動制造業AI創新。韓國科瑪憑借其卓越的技術實力和制造能力，在韓妝產業中占據領先地位，因而被選為唯一牽頭開展這一計劃的化妝品企業。

韓國科瑪計劃將各生產環節模塊化，並應用先進的AI模型，以實現超過95%的工藝精度，達到業內最高標准之一。這將大幅減少因缺陷導致的返工，最大化提升生產效率。向AI工廠轉型還將實現多品種、小批量生產，從而能夠快速響應多樣化的客戶需求。

該項目於2025年9月至2029年12月期間開展，將為期四年零四個月。作為AI工廠聯盟生物領域的牽頭企業，韓國科瑪將引領化妝品制造行業的人工智能轉型(AX)。主要舉措包括：

構建一個連接所有化妝品生產流程的集成數據平台

開發自主流程控制AI模型，以提升產品質量與精度

隨著全球化妝品市場愈發強調個性化與速度，由AI驅動的制造模式已成為維持韓妝全球領先地位的關鍵。當前，行業內許多生產環節仍高度依賴人工操作，尤其在定制化產品設計與包裝方面。韓國科瑪計劃通過分享其AI工廠建設的最佳實踐，來加速韓國化妝品制造生態系統的數字化創新進程。

韓國科瑪已通過2019年建成的智能工廠系統，為基於AI的制造奠定了基礎，該系統使產品缺陷率降低了42%。新的AI工廠將在此基礎上進一步發展，打造出專為靈活、小批量生產優化的新一代制造系統。

韓國科瑪的一位官員表示：「作為唯一入選韓國政府AI工廠項目的化妝品企業，這體現了我們在AI驅動制造領域的技術領先地位。我們將借助我們的自主AI系統，提升韓國化妝品制造標准，強化韓妝的全球競爭力。」

韓國科瑪在韓國、美國、加拿大和中國均設有生產基地，並計劃在全球所有生產場地全面推行新的AI系統。此外，該公司還打算將AI工廠技術拓展應用至其他科瑪集團關聯企業，包括Kolmar BNH（保健補充劑領域）、HK inno.N（制藥領域）以及Yonwoo（化妝品包裝領域）。

