Kolmar Korea sélectionné pour l'initiative gouvernementale « AI Factory », qui stimule l'innovation dans la fabrication de produits de beauté en Corée.

SÉOUL, Corée du Sud, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea a annoncé avoir été sélectionnée comme seule entreprise de cosmétiques pour participer à AI Factory Alliance, un projet financé par le gouvernement et organisé par le Ministère du commerce, de l'industrie et des ressources (MOTIR) de Corée du Sud. À travers cette initiative, l'entreprise veut dépasser l'automatisation des usines intelligentes et atteindre l'autonomie de fabrication pilotée par l'IA, renforçant ainsi la compétitivité mondiale de l'industrie coréenne des produits de beauté.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

Dans le cadre de ce projet, Kolmar Korea développera un système IA de fabrication autonome qui intègre tous les processus de production de cosmétiques, de la planification et de la formulation au contrôle de la qualité, au remplissage et à l'emballage. Contrairement aux usines intelligentes traditionnelles, qui fonctionnent sur la base de données humaines préétablies, les usines IA utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les données en temps réel et optimiser de manière autonome les opérations de production.

Le ministère du commerce, de l'industrie et des ressources (MOTIR) est l'agence gouvernementale centrale de la Corée du Sud qui supervise la technologie industrielle, la recherche et le développement, le commerce et les échanges. Dans le cadre de sa vision nationale visant à devenir la « première puissance manufacturière du monde d'ici 2030 », le ministère a lancé l'alliance AI Factory M.AX (AI Transformation), en sélectionnant des entreprises de premier plan dans chaque secteur pour stimuler l'innovation en matière d'IA dans l'industrie manufacturière. Kolmar Korea a été choisie comme seule entreprise de cosmétiques pour mener l'initiative, reconnue pour son excellence technologique et ses capacités de production qui l'ont positionnée à l'avant-garde de l'industrie des produits de beauté en Corée.

Kolmar Korea prévoit de modulariser chaque étape de fabrication et d'appliquer des modèles d'IA avancés pour atteindre une précision de processus de plus de 95 %, l'une des normes les plus élevées de l'industrie. Cela permettra de réduire considérablement les reprises dues aux défauts et d'optimiser l'efficacité de la production. La transition vers une usine d'IA débouchera également sur une production à faible volume et à diversité élevée, ce qui permettra de répondre rapidement aux diverses demandes des clients.

Le projet aura une durée de quatre ans et quatre mois, de septembre 2025 à décembre 2029. En tant que chef de file de la division Bio de l'AI Factory Alliance, Kolmar Korea sera le fer de lance de la Transformation IA (AX) du secteur de la fabrication de cosmétiques. Les principales initiatives sont les suivantes :

Construction d'une plateforme de données intégrée qui relie tous les processus de production cosmétique

Développement de modèles d'IA pour le contrôle autonome des processus afin d'améliorer la qualité et la précision des produits

Le marché mondial des cosmétiques mettant de plus en plus l'accent sur la personnalisation et la rapidité, la fabrication pilotée par l'IA est devenue essentielle pour maintenir le leadership mondial de l'industrie coréenne des produits de beauté. De nombreux processus de production dans l'industrie reposent encore largement sur le travail manuel, en particulier pour la conception et l'emballage de produits personnalisés. Kolmar Corée a l'intention de partager les meilleures pratiques à partir de la mise en œuvre de son usine d'IA afin d'accélérer l'innovation numérique dans l'ensemble de l'écosystème de fabrication de cosmétiques en Corée.

Kolmar Korea a déjà jeté les bases d'une fabrication basée sur l'IA grâce à son système d'usine intelligente, établi en 2019, qui a permis de réduire les taux de défauts de 42 %. La nouvelle usine d'IA s'appuiera sur cette réussite, en créant un système de fabrication de nouvelle génération optimisé pour une production flexible et en petites séries.

Un responsable de Kolmar Korea a déclaré : « Le fait d'avoir été sélectionné comme la seule entreprise de cosmétiques pour le projet AI Factory du gouvernement reconnaît notre leadership technologique dans la fabrication pilotée par l'IA. Nous tirerons parti de nos systèmes d'IA autonomes pour faire progresser les normes de fabrication des cosmétiques en Corée et renforcer la compétitivité mondiale du secteur coréen des produits de beauté. »

Kolmar Korea possède des sites de production en Corée, aux États-Unis, au Canada et en Chine et prévoit de déployer les nouveaux systèmes d'intelligence artificielle dans tous les sites de production du monde. La société a également l'intention d'étendre l'application de la technologie AI Factory à d'autres filiales du groupe Kolmar, notamment Kolmar BNH (compléments alimentaires), HK inno.N (produits pharmaceutiques) et Yonwoo (emballages de produits cosmétiques).

