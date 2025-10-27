Kolmar Korea zaradená do vládnej iniciatívy „AI Factory" - podpora inovácií vo výrobe kórejskej kozmetiky
- Jediná kozmetická spoločnosť, ktorú si Ministerstvo obchodu, priemyslu a zdrojov vybralo pre projekt „AI Factory"
- Umožňuje agilnú, výrobu viacerých produktov v malých sériách, ktorá uspokojí rozmanité potreby klientov v reálnom čase
SOUL, Južná Kórea, 27. októbra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Kolmar Korea oznámila, že bola zvolená ako jediná kozmetická spoločnosť, ktorá povedie vládou financovaný projekt AI Factory Alliance, organizovaný juhokórejským Ministerstvom obchodu, priemyslu a zdrojov (MOTIR). Prostredníctvom tejto iniciatívy sa spoločnosť snaží posunúť od inteligentnej automatizácie výroby smerom k autonómii výroby s podporou AI, čím sa zvýši globálna konkurencieschopnosť odvetvia kórejskej kozmetiky.
V rámci projektu vyvinie Kolmar Korea autonómny výrobný systém s AI, ktorý bude integrovať všetky procesy výroby kozmetiky – od plánovania a návrhu receptúr až po kontrolu kvality, plnenie a balenie. Na rozdiel od tradičných inteligentných tovární, ktoré fungujú na základe vopred nastavených ľudských vstupov, továrne s AI využívajú umelú inteligenciu na analýzu údajov v reálnom čase a autonómnu optimalizáciu výrobných procesov.
Ministerstvo obchodu, priemyslu a zdrojov (MOTIR) je ústredný vládny orgán Južnej Kórey, ktorý dohliada na priemyselné technológie, výskum a vývoj, obchod a remeslá. V rámci svojej národnej vízie stať sa „do roku 2030 poprednou svetovou výrobnou veľmocou" spustilo ministerstvo alianciu AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, do ktorej vybralo popredné spoločnosti z každého sektora, aby rozvíjali inovácie v oblasti AI vo výrobe. Spoločnosť Kolmar Korea bola zvolená do vedenia tejto iniciatívy ako jediná kozmetická spoločnosť. Je uznávaná pre svoju technologickú excelentnosť a výrobné schopnosti, vďaka ktorým sa dostala na popredné miesto v odvetví kórejskej kozmetiky.
Kolmar Korea plánuje modularizovať každú fázu výroby a aplikovať pokročilé modely AI s cieľom dosiahnuť viac ako 95 % presnosť procesu, čo je jeden z najvyšších štandardov v tomto odvetví. Výrazne sa tým zníži miera prepracovaní v dôsledku chýb a maximalizuje efektivita výroby. Prechod na továreň s AI umožní zároveň efektívnu výrobu s nízkym objemom, čo umožní rýchlu reakciu na rozmanité požiadavky zákazníkov.
Projekt bude trvať štyri roky a štyri mesiace, od septembra 2025 do decembra 2029. Kolmar Korea, ako vedúca spoločnosť v bio divízii AI Factory Alliance, povedie transformáciu AI (AX) v sektore výroby kozmetiky. Medzi kľúčové iniciatívy patria:
- Vytvorenie integrovanej dátovej platformy, ktorá prepája všetky procesy výroby kozmetiky
- Vývoj autonómnych modelov riadenia procesov s využitím AI na zvýšenie kvality a presnosti produktov
Keďže globálny trh s kozmetikou kladie čoraz väčší dôraz na personalizáciu a rýchlosť, výroba s podporou AI sa stala nevyhnutnou pre udržanie globálneho vedúceho postavenia kórejských kozmetických spoločností. Mnohé výrobné procesy v tomto odvetví sa stále vo veľkej miere spoliehajú na manuálnu prácu, najmä pri zákazkových návrhoch výrobkov a balení. Spoločnosť Kolmar Korea má v úmysle podeliť sa o osvedčené postupy vyvinuté pri implementácii AI Factory s cieľom urýchliť digitálne inovácie v celom kórejskom ekosystéme kozmetickej výroby.
Kolmar Korea už položila základy pre výrobu založenú na AI prostredníctvom svojho systému inteligentnej továrne, ktorý bol zavedený v roku 2019 a znížil mieru chybovosti o 42 %. Nová AI Factory nadviaže na tento úspech a vytvorí výrobný systém novej generácie optimalizovaný pre flexibilnú výrobu v malých sériách.
Zástupca spoločnosti Kolmar Korea uviedol: „Výber našej spoločnosti ako jedinej kozmetickej spoločnosti pre vládny projekt AI Factory je uznaním nášho technologického líderstva vo výrobe s podporou AI. Naše autonómne systémy AI využijeme na zlepšenie štandardov výroby kozmetiky v Kórei a posilnenie globálnej konkurencieschopnosti kórejských kozmetických spoločností."
Kolmar Korea prevádzkuje výrobné závody v Kórei, Spojených štátoch, Kanade a Číne a plánuje zaviesť nové systémy AI vo všetkých výrobných závodoch po celom svete. Spoločnosť má tiež v úmysle rozšíriť aplikáciu technológie AI Factory na ďalšie pridružené spoločnosti skupiny Kolmar Group vrátane značiek Kolmar BNH (výživové doplnky), HK inno.N (liečivá) a Yonwoo (kozmetické obaly).
