-Kolmar Korea seleccionada para la iniciativa gubernamental "Fábrica de IA" que impulsa la innovación en la fabricación de productos de belleza coreanos

La única empresa de cosméticos seleccionada por el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos para el proyecto "Fábrica de IA".

Permite una producción ágil, en lotes pequeños y multiproducto para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en tiempo real.

SEUL, Corea del Sur, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea anunció que ha sido seleccionada como la única empresa de cosméticos para liderar un proyecto de AI Factory Alliance, financiado por el gobierno y organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos Naturales de Corea del Sur (MOTIR). Con esta iniciativa, la empresa busca ir más allá de la automatización de fábricas inteligentes hacia la autonomía de fabricación impulsada por IA, mejorando así la competitividad global de la industria de la belleza coreana.

Products being manufactured at Kolmar Korea’s Sejong plant.

En el marco del proyecto, Kolmar Korea desarrollará un sistema de fabricación autónoma con IA que integra todos los procesos de producción de cosméticos, desde la planificación y la formulación hasta el control de calidad, el llenado y el envasado. A diferencia de las fábricas inteligentes tradicionales, que operan con base en la intervención humana predefinida, las fábricas con IA utilizan inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y optimizar de forma autónoma las operaciones de producción.

El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos Naturales (MOTIR) es la agencia del gobierno central de Corea del Sur que supervisa la tecnología industrial, la I+D, el comercio y los negocios. Con su visión nacional de convertirse en la "Potencia manufacturera líder mundial para 2030", el ministerio lanzó la AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance, seleccionando empresas líderes de cada sector para impulsar la innovación con IA en la fabricación. Kolmar Korea fue elegida como la única empresa de cosméticos para liderar la iniciativa, reconocida por su excelencia tecnológica y capacidades de fabricación que la han posicionado a la vanguardia de la industria de la K-beauty.

Kolmar Korea planea modularizar cada etapa de fabricación y aplicar modelos avanzados de IA para lograr una precisión de proceso superior al 95 %, uno de los estándares más altos de la industria. Esto reducirá significativamente las repeticiones de trabajos causadas por defectos y maximizará la eficiencia de la producción. La transición a una fábrica de IA también permitirá una producción de alta variedad y bajo volumen, lo que permitirá una respuesta rápida a las diversas demandas de los clientes.

El proyecto tendrá una duración de cuatro años y cuatro meses, de septiembre de 2025 a diciembre de 2029. Como empresa líder de la División Bio de AI Factory Alliance, Kolmar Korea liderará la Transformación de IA (AX) del sector de fabricación de cosméticos. Las iniciativas clave incluyen:

Desarrollo de una plataforma de datos integrada que conecta todos los procesos de producción de cosméticos.

Desarrollo de modelos autónomos de IA para el control de procesos, con el fin de mejorar la calidad y la precisión de los productos.

Con el creciente énfasis en la personalización y la velocidad en el mercado global de cosméticos, la fabricación basada en IA se ha vuelto esencial para mantener el liderazgo global de la K-beauty. Muchos procesos de producción en la industria aún dependen en gran medida del trabajo manual, especialmente para diseños y empaques personalizados de productos. Kolmar Korea pretende compartir las mejores prácticas de la implementación de su Fábrica de IA para acelerar la innovación digital en todo el ecosistema de fabricación de cosméticos de Corea.

Kolmar Korea ya ha sentado las bases para la fabricación basada en IA a través de su sistema de fábrica inteligente, implementado en 2019, que redujo las tasas de defectos en un 42 %. La nueva Fábrica de IA se basará en ese éxito, creando un sistema de fabricación de última generación optimizado para la producción flexible de lotes pequeños.

Un funcionario de Kolmar Korea declaró: "Ser seleccionados como la única empresa de cosméticos para el proyecto gubernamental AI Factory reconoce nuestro liderazgo tecnológico en la fabricación basada en IA. Aprovecharemos nuestros sistemas autónomos de IA para impulsar los estándares de fabricación de cosméticos de Corea y fortalecer la competitividad global de la K-beauty".

Kolmar Korea opera plantas de fabricación en Corea, Estados Unidos, Canadá y China, y planea implementar los nuevos sistemas de IA en todas sus plantas de producción globales. La compañía también pretende expandir la aplicación de la tecnología AI Factory a otras filiales del Grupo Kolmar, como Kolmar BNH (suplementos para la salud), HK inno.N (productos farmacéuticos) y Yonwoo (envases cosméticos).

