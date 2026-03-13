Roborock torna-se a líder no ranking mundial de marcas de robôs de limpeza inteligentes, de acordo com a IDC

PEQUIM, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Roborock anunciou hoje que passou a ser a líder no ranking mundial de marcas de robôs de limpeza inteligentes em 2025, de acordo com o IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Este reconhecimento reflete a liderança tecnológica da Roborock e a sua rápida expansão global num setor que está entrando em uma nova fase de desenvolvimento, caracterizada pela ampliação do portfólio de produtos. De acordo com a IDC, mesmo considerando as empresas que vendem aspiradores robóticos, cortadores de grama robóticos e outros tipos de robôs domésticos, a Roborock foi considerada a marca líder em vendas (5,8 milhões em 2025) e participação no mercado (17,7%). Especificamente no que diz respeito aos aspiradores robóticos (RVC), a Roborock tem ocupado continuamente o primeiro lugar no ranking da IDC desde o segundo semestre de 2023 e repete o seu sucesso no segundo semestre de 2025 com uma participação de mercado recorde de 27,0%, tornando-se mais uma vez a marca líder de RVC pelo terceiro ano consecutivo.

Roborock torna-se a líder no ranking mundial de marcas de robôs de limpeza inteligentes (PRNewsfoto/Roborock) Roborock torna-se a líder no ranking mundial de marcas de robôs de limpeza inteligentes (PRNewsfoto/Roborock) Roborock torna-se a líder no ranking mundial de marcas de robôs de limpeza inteligentes (PRNewsfoto/Roborock)

A Roborock é a líder no mundo e também nos principais mercados nacionais da América, Europa e Ásia.

A análise da IDC destaca a mudança acelerada na dinâmica competitiva global, impulsionada pela rápida inovação de produtos, pelo desenvolvimento da inteligência artificial e pela crescente influência das marcas chinesas que se expandem para o exterior. Neste contexto desafiador, a Roborock conquistou pela primeira vez a 1ª posição mundial em vendas e participação de mercado, não apenas na categoria de aspiradores robóticos, como vinha fazendo desde 2023, mas também, pela primeira vez, como fornecedora líder entre todos os concorrentes que vendem categorias mais variadas de produtos, incluindo aspiradores robóticos, cortadores de grama robóticos e outros produtos de limpeza doméstica.

Restringindo sua análise especificamente ao segmento de produtos Robot Vacuum Cleaner (RVC), a Roborock dominou o ranking da IDC como a fornecedora líder trimestre após trimestre, alcançando sua maior participação de mercado de 27,0% no segundo semestre de 2025. Além disso, a IDC observa que a Roborock ficou em primeiro lugar nos principais mercados nacionais, incluindo Estados Unidos (Américas), Alemanha (Europa) e Coreia do Sul (Ásia-Pacífico) — ressaltando a força da marca global da Roborock e a competitividade de seus produtos em todos os continentes, atendendo às diversas necessidades dos usuários, tipos de residências e hábitos de limpeza. De acordo com a IDC, o sucesso da Roborock se deve às vantagens tecnológicas, à expansão internacional e ao seu amplo portfólio de produtos.

Fonte:Mercado global de robôs de limpeza doméstica 2025: marcas chinesas dominam com o aumento dos robôs para gramados, janelas e piscinas

(1) Fontes:

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, quarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, quarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, quarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, quarto trimestre de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932461/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932462/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932463/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

FONTE Roborock