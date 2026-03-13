Roborock se convierte en la marca número 1 de robots inteligentes de limpieza a nivel mundial, según IDC

BEIJING, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Roborock anunció hoy que se ha convertido en la marca n.º 1 de robots inteligentes de limpieza a nivel mundial en 2025, según IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Este reconocimiento refleja el liderazgo tecnológico de Roborock y su acelerada expansión a nivel mundial en un sector que está entrando actualmente en una nueva etapa de desarrollo definida por una ampliación de la cartera de productos. Según IDC, incluso al analizar empresas que venden aspiradores robóticos, robots cortacéspedes y otros tipos de robots de asistencia doméstica, Roborock ha demostrado ser la marca n.º 1 en términos de envíos de productos (5,8 millones en 2025) y cuota de mercado (17,7 %). En cuanto a aspiradores robóticos específicamente (RVC, por sus siglas en inglés), Roborock se ha mantenido en el puesto n.º 1 en la clasificación de IDC desde el segundo semestre de 2023, y repite su éxito en el segundo semestre de 2025 al alcanzar un máximo histórico del 27,0 % de cuota de mercado y convertirse una vez más por tercer año consecutivo en la marca n.º 1 en aspiradores robóticos.

Roborock se convierte en la marca n.° 1 de robots inteligentes de limpieza (PRNewsfoto/Roborock) Roborock se convierte en la marca n.° 1 de robots inteligentes de limpieza (PRNewsfoto/Roborock) Roborock se convierte en la marca n.° 1 de robots inteligentes de limpieza (PRNewsfoto/Roborock)

Roborock es la marca n.º 1 a nivel mundial, y la n.º 1 en los principales mercados nacionales en América, Europa y Asia

El análisis de IDC resalta el cambio acelerado de las dinámicas competitivas a nivel internacional, impulsado por la rápida iteración de productos, el desarrollo de la IA y la creciente influencia de las marcas chinas que se expanden por todo el mundo. En este desafiante contexto, Roborock se ubicó por primera vez en el puesto n.º 1 en envíos de unidades a nivel mundial y en cuota de mercado no solo en la categoría de aspiradores robóticos, tal cual había hecho desde 2023, sino también, por primera vez, como el principal proveedor entre todos los competidores que venden categorías más amplias de productos y que incluyen robots aspiradores, robots cortacéspedes y otros productos de limpieza doméstica.

Al centrar el análisis específicamente en el segmento de productos de robots aspiradores, Roborock dominó el seguimiento de IDC como proveedor n.º 1 un trimestre tras otro, y consiguió alcanzar su mayor cuota de mercado, del 27,0 %, en el segundo semestre de 2025. Además, IDC señala que Roborock se ubicó en el puesto n.º 1 en mercados nacionales clave como Estados Unidos (Américas), Alemania (Europa) y Corea del Sur (Asia-Pacífico), con lo que resaltó la solidez de Roborock como marca mundial y la competitividad de sus productos en todos los continentes, las diversas necesidades de los usuarios, tipos de hogar y hábitos de limpieza. Según la IDC, el éxito de Roborock se basa en las ventajas tecnológicas, la expansión internacional y la ampliación de su cartera de productos.

Fuente :Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge (Mercado global de robots domésticos de limpieza 2025: las marcas chinas dominan el mercado ante el auge de robots para cesped, ventanas y piscinas)

(1) Fuentes:

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, cuarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, cuarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, cuarto trimestre de 2025

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, cuarto trimestre de 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932464/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932465/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932466/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_2.jpg

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg

FUENTE Roborock