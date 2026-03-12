Roborock devient la première marque mondiale de robots nettoyeurs intelligents, selon IDC

BEIJING, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Roborock a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue la marque de robot nettoyeur intelligent numéro 1 au monde en 2025, selon le Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker d'IDC, 2025 (1). Cette reconnaissance reflète le leadership technologique de Roborock et son expansion mondiale accélérée dans un secteur qui entre actuellement dans une nouvelle phase de développement définie par un portefeuille de produits en expansion. Selon IDC, même si l'on tient compte des entreprises qui vendent des aspirateurs robotisés, des tondeuses à gazon robotisées et d'autres types de robots domestiques, Roborock est la marque leader en termes de livraisons (5,8 millions en 2025) et de parts de marché (17,7 %). En ce qui concerne plus particulièrement les robots aspirateurs, Roborock a toujours occupé la première place dans le classement d'IDC depuis le deuxième semestre 2023, et réitère son succès au deuxième semestre 2025 avec une part de marché record de 27,0 %, devenant une fois de plus la marque numéro un de robots aspirateurs pour la troisième année consécutive.

Roborock est leader mondial et figure en tête sur les principaux marchés nationaux d'Amérique, d'Europe et d'Asie.

L'analyse d'IDC met en évidence l'accélération du changement dans la dynamique concurrentielle mondiale, portée par l'évolution rapide des produits, le développement de l'IA et l'influence croissante des marques chinoises qui s'étendent à l'étranger. Dans ce contexte difficile, Roborock a remporté pour la première fois la première place mondiale en termes de livraisons et de parts de marché, non seulement dans la catégorie des robots aspirateurs, comme cela arrivait depuis 2023, mais aussi, pour la première fois, en tant que fournisseur numéro un parmi tous les concurrents vendant des catégories de produits plus larges comprenant les robots aspirateurs, les tondeuses à gazon robotisées et d'autres produits d'entretien ménager.

En restreignant son analyse au segment des robots aspirateurs, Roborock a dominé le suivi d'IDC en tant que premier fournisseur trimestre après trimestre, atteignant sa part de marché la plus élevée (27,0 %) au second semestre 2025. IDC note également que Roborock s'est classée numéro 1 sur des marchés nationaux clés tels que les États-Unis (Amériques), l'Allemagne (Europe) et la Corée du Sud (Asie-Pacifique), soulignant la force de la marque mondiale de Roborock et la compétitivité de son produit à travers les continents, les divers besoins des utilisateurs, les types de maisons et les habitudes de nettoyage. Selon IDC, le succès de Roborock repose sur ses avantages technologiques, son expansion à l'étranger et l'élargissement de son portefeuille de produits.

Source : Marché mondial des robots de nettoyage domestique 2025 : Les marques chinoises s'imposent face à l'essor des robots pour pelouses, fenêtres et piscines

