Roborock sa stáva svetovou jednotkou medzi inteligentnými čistiacimi robotmi podľa IDC

Mar 13, 2026, 02:57 ET
PEKING, 13. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Roborock dnes oznámila, že sa stala svetovou jednotkou medzi inteligentnými čistiacimi robotmi za rok 2025 podľa rebríčka IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Toto uznanie odráža technologické líderstvo značky Roborock a zrýchlenú globálnu expanziu v odvetví, ktorá práve vstupuje do novej fázy rozvoja definovanej rozširovaním portfólia produktov. Podľa spoločnosti IDC, aj pri zohľadnení spoločností, ktoré predávajú robotické vysávače, robotické kosačky na trávu a iné typy domácich robotov, Roborock potvrdil svoje prvenstvo z hľadiska dodávok (5,8 milióna v roku 2025) a podielu na trhu (17,7 %). Pokiaľ ide konkrétne o robotické vysávače (RVC), Roborock sa od druhej polovice roku 2023 nepretržite umiestňuje na 1. mieste v rebríčku IDC a svoj úspech zopakoval aj v druhej polovici roku 2025 s historicky najvyšším podielom na trhu 27,0 %, čím si potvrdil prvenstvo medzi značkami RVC už tretí rok po sebe.
Roborock je jednotkou celosvetovo – a tak isto jednotkou na hlavných národných trhoch v Amerike, Európe a Ázii.
Analýza spoločnosti IDC zdôrazňuje zrýchľujúci sa posun v dynamike globálnej konkurencieschopnosti, ktorý poháňa rýchla iterácia produktov, vývoj AI a rastúci vplyv čínskych značiek expandujúcich do zahraničia. V tomto náročnom kontexte si Roborock po prvýkrát vybojoval prvé miesto na svetovom trhu v dodávkach a podiele na trhu nielen v kategórii robotických vysávačov, ako to bolo od roku 2023, ale po prvýkrát aj ako predajca číslo jeden medzi všetkými konkurentmi v širšej kategórii produktov vrátane robotických vysávačov, robotických kosačiek na trávu a ďalších čistiacich prostriedkov pre domácnosť.
Ak zúžime analýzu konkrétne na segment robotických vysávačov (RVC), Roborock dominoval v rebríčku IDC ako predajca na prvom mieste štvrťrok za štvrťrokom a dosiahol svoj najvyšší podiel na trhu 27,0 % v druhej polovici roka 2025. IDC ďalej poznamenáva, že Roborock sa umiestnil na 1. mieste na kľúčových národných trhoch vrátane Spojených štátov (Severná a Južná Amerika), Nemecka (Európa) a Južnej Kórey (Ázia a Tichomorie), čo zdôrazňuje silu globálnej značky Roborock a konkurencieschopnosť jej produktov naprieč kontinentmi, s ohľadom na rozmanité potreby používateľov, typy domácností a upratovacie zvyky. Podľa IDC úspech spoločnosti Roborock poháňajú technologické výhody, expanzia do zahraničia a rozšírené produktové portfólio.
