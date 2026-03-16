石頭科技蟬聯全球掃地機器人市場量額雙第一 引領行業邁向高質量發展新階段

以「長期主義」深耕研發，科技創新驅動產品範式革命

石頭科技的全球統治力，根植於對研發的長期投入。據財報顯示，2025年前三季度，公司研發投入達10.28億元，同比增長60.56%，占營收比例8.52%，顯著高於行業水平。這種「播種式」投入，為產品迭代與技術飛躍積蓄了核心動能，尤其是構建決定未來競爭的「持續AI能力」這一長期護城河。其目標不僅是打造單一爆品，更是為了構建能夠支撐多品類、全場景家庭服務生態的統一技術中台，這正是決勝「下半場」的關鍵——構建協同生態，超越孤立產品。

其中，推動人工智能技術落地智能清潔賽道，已成為石頭科技構建技術護城河、實現產品價值躍遷的關鍵，也是對政府工作報告所強調深化「人工智能」、加快智能體行業壯大與垂直領域應用號召的積極響應。

石頭科技將這一前沿理念轉化為解決用戶實際痛點的產品力：2025年發佈搭載五軸折疊仿生機械手的G30 Space探索版，賦予了機器人「手」的操作能力，可精準移開地面障礙、主動整理雜物；2026年發佈雙輪腿架構的G-Rover，則是賦予了機器人「腿」的移動能力，將清潔維度從平面拓展到立體。

讓機器人「長出手腳」，石頭科技正通過人工智能與垂直賽道的融合，引領行業從「自動清潔」邁向「自主管理」。這些創新精準命中用戶「徹底清潔」與「全屋無人干預」的深層需求，支撐了產品在高端市場的溢價能力。RR mason算法、AI雙目避障等技術的持續優化，與之協同，共同構成了其產品「全局規劃、精準避障、主動適應」的智能內核，為智能家庭生態提供了可靠的技術底座。

「全球標準+本地表達」協同，驅動高質量全球化增長

除了堅持「長期主義」深耕研發，全球市場「雙第一」同樣是石頭科技全球化戰略成效的集中體現。其全球化並非簡單的產品出口，而是一套「全球標準築基，本地表達賦能」的系統性工程，是在「擴大高水平對外開放」下，推動中國智能終端規模化應用、參與全球智能經濟循環的成功實踐。

在戰略根基上，石頭科技堅持用全球統一最高標準打造產品，嚴格遵循歐盟CE、美國FCC等全球頂級市場認證，確保頂級品質體驗的全球一致性，構成其「硬通貨」。在市場滲透上，公司執行高度靈活的本地化智慧，在北美專注寵物家庭與地毯清潔痛點，在歐洲側重節能靜音與環保設計，在東亞聚焦時尚美學與智能體驗，實現了精準的「本地表達」。

與此同時，通過與Target、Costco等國際零售巨頭深化合作，並持續推進線下品牌旗艦店與服務體系建設，石頭科技實現了渠道、品牌與口碑的協同增長。截至目前，其產品已覆蓋全球超170個國家和地區，累計服務超過2000萬家庭，在韓國、北歐等核心市場佔有率超50%。其中，石頭掃地機器人在美國、德國、韓國等主要國家位列第一。

在IDC所洞察的「中國品牌主導」全球市場份額的背景下，2025年「全球第一」的成績單印證了石頭科技「長期主義」研發、「全球化運營」雙輪驅動戰略的正確性。其實踐表明，唯有基於堅實的技術創新不斷創造增量價值，並通過尊重本地市場的運營有效傳遞價值，才能實現從「產品出海」到「技術範式與品牌價值出海」的跨越，為中國企業在智能經濟新形態下的全球化競爭與生態構建，提供了可參考的成功樣本。

SOURCE Roborock