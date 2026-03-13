로보락, IDC 선정 세계 1위 스마트 청소 로봇 브랜드 등극

베이징 2026년 3월 13일 /PRNewswire/ -- 3월 12일 로보락(Roborock)이 IDC 전 세계 분기별 스마트 진공 로봇 트래커 2025(1)(Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025(1))에 따라 2025년 세계 1위 스마트 청소 로봇 브랜드에 올랐다고 발표했다. 이번 성과는 제품 포트폴리오 확대에 힘입어 새로운 발전 단계에 진입하고 있는 업계에서 로보락의 기술 선도 능력과 가속화된 글로벌 확장을 반영한다. IDC에 따르면 로봇 청소기, 로봇 잔디깎이, 기타 가정용 청소 로봇을 판매하는 기업들까지 전부 포함해 분석한 경우에도 로보락은 출하량(2025년 580만대)과 시장점유율(17.7%) 모두에서 1위를 차지한 것으로 나타났다. 특히 로봇 청소기(Robot Vacuum Cleaners, RVC) 부문에서 로보락은 2023년 하반기부터 IDC 순위에서 지속적으로 1위를 유지했으며, 2025년 하반기에도 역대 최고인 27.0%의 시장 점유율을 기록하면서 3년 연속 다시 한번 RVC 브랜드 1위 자리에 올랐다.

Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand (PRNewsfoto/Roborock) Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand (PRNewsfoto/Roborock) Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand (PRNewsfoto/Roborock)

로보락, 전 세계 1위이자 아메리카, 유럽, 아시아 주요 국가 시장에서도 1위

IDC 분석은 빠른 제품 고도화, AI 발전, 해외 시장으로 확장하는 중국 브랜드의 영향력 증가에 힘입어 글로벌 경쟁 구도가 빠르게 재편되고 있음을 보여준다. 이러한 도전적인 환경 속에서 로보락은 2023년부터 1위를 유지해 온 로봇 청소기 부문뿐만 아니라, 로봇 청소기, 로봇 잔디깎이, 기타 가정용 청소 제품을 포함한 더 넓은 제품 카테고리에서 경쟁하는 모든 업체를 제치고 처음으로 글로벌 출하량과 시장 점유율 1위를 차지했다.

분석 범위를 로봇 청소기 제품군으로 좁혀보면, 로보락은 IDC 추적 조사에서 분기마다 1위를 차지했으며 2025년 하반기에는 최고치인 27.0%의 시장 점유율을 달성했다. 또한 IDC는 로보락이 미국(아메리카), 독일(유럽), 한국(아시아•태평양) 등 주요 국가 시장에서도 1위를 기록했다고 언급하며, 대륙, 다양한 사용자 요구, 주택 유형 및 청소 습관 전반에 걸친 로보락의 글로벌 브랜드 역량과 제품 경쟁력을 강조했다. IDC에 따르면 로보락의 성공은 기술적 우위, 해외 진출, 확장된 제품 포트폴리오에 의해 뒷받침되고 있다.

출처: 글로벌 가정용 청소 로봇 시장 2025: 잔디, 창문, 수영장 로봇의 급증과 중국 브랜드의 강세(Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge)

(1) 출처:

IDC 전 세계 분기별 스마트 진공 로봇 트래커(Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker), 2025년 4분기

IDC 전 세계 분기별 수영장 청소 로봇 트래커(Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker), 2025년 4분기

IDC 전 세계 분기별 잔디깎이 로봇 트래커(Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker), 2025년 4분기

IDC 전 세계 분기별 스마트 진공 로봇 트래커(Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker), 2025년 4분기

SOURCE Roborock