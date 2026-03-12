По данным IDC, Roborock стал брендом №1 в мире среди умных роботов для уборки

ПЕКИН, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Roborock сегодня объявила о том, что в 2025 году она стала первым в мире брендом умных роботов для уборки, согласно отчету IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Это признание отражает технологическое лидерство Roborock и ускоренную глобальную экспансию в отрасли, которая в настоящее время выходит на новый этап развития, определяемый расширяющимся портфелем продуктов. По данным IDC, даже при рассмотрении компаний, продающих роботизированные пылесосы, роботизированные газонокосилки и другие типы бытовых роботов, Roborock был признан брендом №1 с точки зрения поставок (5,8 млн в 2025 году) и доли рынка (17,7%). Что касается, в частности, роботизированных пылесосов, Roborock постоянно занимает первое место в рейтинге IDC со второго полугодия 2023 года и повторяет свой успех в 2025 году во втором полугодии с рекордной долей рынка 27,0%, снова став брендом №1 среди роботов-пылесосов третий год подряд.

Roborock — №1 в мире и №1 на основных национальных рынках в Америке, Европе и Азии

Анализ IDC подчеркивает ускоряющийся сдвиг в глобальной конкурентной динамике, обусловленный быстрой итерацией продуктов, развитием ИИ и растущим влиянием китайских брендов, расширяющихся за рубежом. На этом сложном фоне Roborock впервые занял первое место в мире по поставкам и доле рынка не только в категории роботизированных пылесосов, как это было с 2023 года, но и впервые стал поставщиком номер один среди всех конкурентов, которые продают более широкие категории продуктов, включая роботизированные пылесосы, роботизированные газонокосилки и другие бытовые чистящие средства.

Сужая свой анализ, в частности, до роботов-пылесосов, Roborock доминировал в отслеживании IDC как поставщик №1 квартал за кварталом, достигнув своей самой высокой доли рынка 27,0% во второй половине 2025 года. IDC также отмечает, что Roborock занял первое место на ключевых национальных рынках, включая США (Северная и Южная Америка), Германию (Европа) и Южную Корею (Азиатско-Тихоокеанский регион), что подчеркивает силу глобального бренда Roborock и его конкурентоспособность на всех континентах, разнообразные потребности пользователей, типы домов и привычки уборки. По данным IDC, успех Roborock подкрепляется технологическими преимуществами, зарубежной экспансией и расширенным портфелем продуктов.

Источник : Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932414/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932415/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2932416/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg