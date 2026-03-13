Roborock Jadi Merek Robot Pembersih Pintar No. 1 di Dunia Menurut IDC
13 Mar, 2026, 20:29 WIB
BEIJING, 13 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Roborock hari ini mengumumkan statusnya sebagai merek robot pembersih pintar nomor satu di dunia pada 2025, berdasarkan laporan "IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025" (1). Pencapaian tersebut mencerminkan kepemimpinan teknologi Roborock, serta ekspansi global Roborock yang kian cepat di industri yang kini memasuki tahap perkembangan baru dengan portofolio produk yang semakin luas. Menurut IDC, bahkan jika mempertimbangkan perusahaan yang menjual robot penyedot debu, robot pemotong rumput, serta berbagai robot pembersih rumah tangga lainnya, Roborock tetap menempati posisi nomor satu dalam jumlah penjualan produk (5,8 juta unit pada 2025) dan pangsa pasar sebesar 17,7%. Khusus untuk kategori Robot Vacuum Cleaner (RVC), Roborock selalu berada di posisi nomor satu sejak Semester II-2023 dalam peringkat IDC. Pada Semester II-2025, Roborock kembali mempertahankan posisinya dengan pangsa pasar terbesar sepanjang masa, yakni sebesar 27,0%, sehingga menjadi merek RVC nomor satu di dunia selama tiga tahun berturut-turut.
Roborock No. 1 di Dunia dan di Berbagai Pasar Utama di Amerika, Eropa, dan Asia
Analisis IDC juga menyoroti perubahan cepat yang terjadi dalam dinamika persaingan global, didorong oleh inovasi produk yang semakin pesat, perkembangan AI, serta meningkatnya pengaruh merek asal Tiongkok di pasar internasional. Di tengah persaingan tersebut, Roborock untuk pertama kalinya meraih posisi nomor satu secara global dalam penjualan produk dan pangsa pasar, tidak hanya dalam kategori robot vacuum, namun juga di antara seluruh vendor yang menawarkan kategori produk yang lebih luas, termasuk robot penyedot debu, robot pemotong rumput, serta perangkat pembersih rumah tangga lainnya.
Jika berfokus di segmen Robot Vacuum Cleaner (RVC), Roborock terus mendominasi pemantauan IDC sebagai vendor nomor satu pada setiap kuartal, dengan pangsa pasar tertinggi 27,0% pada Semester II-2025. IDC juga mencatat bahwa Roborock menempati posisi nomor satu di sejumlah pasar nasional utama, termasuk: Amerika Serikat (Amerika), Jerman (Eropa), Korea Selatan (Asia Pasifik). Pencapaian ini menunjukkan keunggulan merek global Roborock, serta daya saing produknya di berbagai benua yang berhasil menjawab kebutuhan pengguna, tipe rumah, dan kebiasaan pembersihan yang beragam. Menurut IDC, kesuksesan Roborock didukung oleh keunggulan teknologi, ekspansi pasar internasional, serta portofolio produk yang terus berkembang.
