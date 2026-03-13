Roborock Jadi Merek Robot Pembersih Pintar No. 1 di Dunia Menurut IDC

Roborock No. 1 di Dunia dan di Berbagai Pasar Utama di Amerika, Eropa, dan Asia

Analisis IDC juga menyoroti perubahan cepat yang terjadi dalam dinamika persaingan global, didorong oleh inovasi produk yang semakin pesat, perkembangan AI, serta meningkatnya pengaruh merek asal Tiongkok di pasar internasional. Di tengah persaingan tersebut, Roborock untuk pertama kalinya meraih posisi nomor satu secara global dalam penjualan produk dan pangsa pasar, tidak hanya dalam kategori robot vacuum, namun juga di antara seluruh vendor yang menawarkan kategori produk yang lebih luas, termasuk robot penyedot debu, robot pemotong rumput, serta perangkat pembersih rumah tangga lainnya.

Jika berfokus di segmen Robot Vacuum Cleaner (RVC), Roborock terus mendominasi pemantauan IDC sebagai vendor nomor satu pada setiap kuartal, dengan pangsa pasar tertinggi 27,0% pada Semester II-2025. IDC juga mencatat bahwa Roborock menempati posisi nomor satu di sejumlah pasar nasional utama, termasuk: Amerika Serikat (Amerika), Jerman (Eropa), Korea Selatan (Asia Pasifik). Pencapaian ini menunjukkan keunggulan merek global Roborock, serta daya saing produknya di berbagai benua yang berhasil menjawab kebutuhan pengguna, tipe rumah, dan kebiasaan pembersihan yang beragam. Menurut IDC, kesuksesan Roborock didukung oleh keunggulan teknologi, ekspansi pasar internasional, serta portofolio produk yang terus berkembang.

