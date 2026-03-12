Roborock se podle IDC stal světovou jedničkou mezi výrobci chytrých úklidových robotů
Mar 12, 2026, 11:42 ET
PEKING, 12. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Roborock dnes oznámila, že se podle studie IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1) v roce 2025 stala světovou jedničkou mezi chytrými úklidovými roboty. Toto ocenění odráží její vedoucí postavení v oblasti technologií a zrychlenou globální expanzi v odvětví, které v současné době vstupuje do nové fáze vývoje definované rozšiřujícím se portfoliem produktů. I se zahrnutím společností prodávajících robotické vysavače, robotické sekačky na trávu a další typy domácích čisticích robotů, je Roborock podle IDC značkou číslo 1, pokud jde o dodané objemy (5,8 milionu v roce 2025) a podíl na trhu (17,7 %). Pokud jde konkrétně o robotické vysavače (RVC), společnost Roborock se od druhé poloviny roku 2023 nepřetržitě umisťuje na první příčce v žebříčku IDC a v druhé polovině roku 2025 zopakovala svůj úspěch s rekordním tržním podílem 27,0 %, čímž se jedničkou mezi RVC stala již třetí rok po sobě.
Roborock je na prvním místě celosvětově i na hlavních národních trzích v Americe, Evropě a Asii
Analýza IDC upozorňuje na zrychlující se vývoj globální konkurenční dynamiky, který je způsoben rychlým zdokonalováním produktů, vývojem umělé inteligence a rostoucím vlivem čínských značek expandujících do zahraničí. V této náročné situaci si společnost Roborock poprvé vydobyla první místo v celosvětových dodávkách a tržním podílu nikoli jen v kategorii robotických vysavačů, jak tomu bylo od roku 2023, ale poprvé také mezi všemi konkurenty, kteří prodávají širší výrobkové kategorie, např. robotické vysavače, robotické sekačky a další výrobky pro úklid domácnosti.
Zúžíme-li analýzu na produktový segment robotických vysavačů (RVC), dominovala společnost Roborock čtvrtletí za čtvrtletím podle dat IDC a ve druhé polovině roku 2025 dosáhla nejvyššího 27,0% podílu na trhu. IDC dále uvádí, že se společnost Roborock se umístila na prvním místě na klíčových národních trzích včetně Spojených států (Severní a Jižní Amerika), Německa (Evropa) a Jižní Koreje (Asie a Tichomoří), což dokládá sílu globální značky Roborock a konkurenceschopnost jejích produktů napříč kontinenty, různými potřebami uživatelů, typy domácností a úklidovými zvyklostmi. Podle IDC se úspěch společnosti Roborock opírá o technologické výhody, zahraniční expanzi a rozšířené portfolio produktů.
