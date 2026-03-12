Roborock marką nr 1 wśród inteligentnych robotów sprzątających wg IDC

PEKIN, 12 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Roborock ogłosił dzisiaj, że został światową marką nr 1 wśród inteligentnych robotów sprzątających w 2025 r., jak wynika z Kwartalnego raportu monitorującego światowy rynek robotów odkurzających firmy IDC (IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker) z 2025 r. [1]. To wyróżnienie podkreśla pozycję Roborock jako lidera technologicznego oraz jego przyspieszoną globalną ekspansję w branży, która obecnie wchodzi w nowy etap rozwoju, charakteryzujący się poszerzającym się portfolio produktów. Według International Data Corporation (IDC), nawet przy uwzględnieniu firm sprzedających roboty odkurzające, roboty koszące do trawy oraz inne rodzaje domowych robotów sprzątających, Roborock zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby dostaw (5,8 mln w 2025 r.) oraz udziału w rynku (17,7%). Jeśli chodzi o sam segment robotów odkurzających (RVC), Roborock nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach IDC od drugiej połowy 2023 r., a w drugiej połowie 2025 r. ponownie potwierdził swoją pozycję, osiągając rekordowy udział w rynku na poziomie 27,0%. Tym samym marka już trzeci rok z rzędu pozostaje numerem 1 w kategorii robotów odkurzających.

Roborock numerem 1 na świecie - i liderem na kluczowych rynkach w Ameryce, Europie i Azji

Analiza IDC wskazuje na przyspieszające zmiany w globalnej konkurencji, napędzane szybkim tempem wprowadzania nowych produktów, rozwojem sztucznej inteligencji oraz coraz większą ekspansją chińskich marek na rynki zagraniczne. W tych wymagających warunkach Roborock po raz pierwszy okazał się najlepszy na świecie zarówno pod względem liczby wysyłek, jak i udziału w rynku nie tylko w kategorii robotów odkurzających - gdzie liderem pozostaje od 2023 r. - lecz także wśród wszystkich producentów oferujących szersze portfolio obejmujące roboty odkurzające, roboty koszące oraz inne urządzenia do sprzątania w domu.

Zawężając analizę wyłącznie do segmentu robotów odkurzających (RVC), Roborock dominował w zestawieniach IDC kwartał po kwartale, osiągając najwyższy w historii udział w rynku na poziomie 27,0% w drugiej połowie 2025 r. IDC podkreśla również, że Roborock zajął pierwsze miejsce na kluczowych rynkach krajowych, takich jak Stany Zjednoczone (Ameryki), Niemcy (Europa) oraz Korea Południowa (Azja i Pacyfik). Potwierdza to siłę globalnej marki Roborock oraz konkurencyjność jej produktów na różnych kontynentach, w zróżnicowanych domach i przy różnych nawykach sprzątania. Według IDC sukces Roborocka opiera się na przewadze technologicznej, ekspansji zagranicznej oraz rozszerzonym portfolio produktów.

Źródło: Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, IV kw. 2025

