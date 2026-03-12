Roborock se convierte en la marca de robots de limpieza inteligentes número 1 del mundo, según IDC

PEKÍN, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Roborock anunció hoy que se ha convertido en la marca número 1 del mundo de robots de limpieza inteligentes en 2025, según el IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1). Este reconocimiento refleja el liderazgo tecnológico de Roborock y su acelerada expansión global en una industria que actualmente está entrando en una nueva etapa de desarrollo, definida por una cartera de productos en expansión. Según IDC, incluso considerando las empresas que venden aspiradoras robóticas, cortacéspedes robóticos y otros tipos de robots para clínicas domésticas, Roborock se ha posicionado como la marca número 1 en términos de envíos (5,8 millones en 2025) y cuota de mercado (17,7 %). En cuanto a las aspiradoras robóticas (RVC), Roborock se ha mantenido en el primer puesto en el ranking de IDC desde el segundo semestre de 2023 y repite su éxito en el segundo semestre de 2025 con una cuota de mercado histórica del 27,0 %, convirtiéndose una vez más en la marca número 1 de RVC por tercer año consecutivo.

Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand

Roborock es el número 1 a nivel mundial y el número 1 en los principales mercados nacionales de América, Europa y Asia

El análisis de IDC destaca el cambio acelerado en la dinámica competitiva global, impulsado por la rápida iteración de productos, el desarrollo de la IA y la creciente influencia de las marcas chinas en su expansión internacional. En este contexto desafiante, Roborock se alzó por primera vez con el primer puesto mundial en envíos y cuota de mercado, no solo en la categoría de aspiradoras robóticas, como lo había hecho desde 2023, sino también, por primera vez, como el proveedor líder entre todos los competidores que venden categorías de productos más amplias, que incluyen aspiradoras robóticas, cortacéspedes robóticos y otros productos de limpieza para el hogar.

Centrando su análisis, específicamente en el segmento de aspiradoras robot (RVC), Roborock dominó el seguimiento de IDC como el proveedor número uno trimestre tras trimestre, alcanzando su mayor cuota de mercado, del 27,0 %, en el segundo semestre de 2025. IDC señala además que Roborock se posicionó como el número uno en mercados nacionales clave, como Estados Unidos (América), Alemania (Europa) y Corea del Sur (Asia Pacífico), lo que subraya la solidez de la marca global de Roborock y la competitividad de sus productos en todos los continentes, las diversas necesidades de los usuarios, los tipos de hogar y los hábitos de limpieza. Según IDC, el éxito de Roborock se sustenta en ventajas tecnológicas, expansión internacional y una cartera de productos ampliada.

Fuente: Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge

(1) Fuentes:

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, 2025Q4

IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932414/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932415/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932416/Roborock__1_Smart_Robot_Cleaning_Brand_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447318/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg