SANY reporta aumento de 41% no lucro líquido de 2025; fluxo de caixa operacional atinge US$ 2,80 bilhões

PEQUIM, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) divulgou seus resultados financeiros de 2025. A receita aumentou 14,73% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 12,49 bilhões. O lucro líquido atribuível aos acionistas subiu 41,18%, alcançando US$ 1,18 bilhão. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de US$ 2,80 bilhões, um aumento de 34,84% em relação ao ano anterior.

SANY Heavy Industry divulga resultados anuais de 2025 (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

Todos os principais segmentos registraram crescimento. A receita proveniente de escavadeiras, o principal negócio da empresa, aumentou 13,73% em relação ao ano anterior para US$ 4,83 bilhões. A receita de máquinas de concreto aumentou 9,53%, alcançando US$ 2,20 bilhões, enquanto a receita de máquinas de içamento avançou 18,67%, chegando a US$ 2,18 bilhões. A receita de máquinas rodoviárias cresceu 25,18%, alcançando US$ 532 milhões. A receita de máquinas de fundação apresentou o crescimento mais rápido, com salto de 35,81%, alcançando US$ 392 milhões. Os outros segmentos geraram US$ 2,35 bilhões em receita, um aumento de 13,28%.

A margem de lucro líquido da empresa melhorou para 9,5%, um aumento de 1,7 ponto percentual em relação ao ano anterior, enquanto o forte fluxo de caixa operacional destacou a resiliência da qualidade dos seus ganhos.

As operações internacionais continuaram sendo um importante motor de crescimento em 2025. A receita proveniente dos mercados internacionais alcançou US$ 7,83 bilhões, um aumento de 15,14% em relação ao ano anterior, representando 64% da receita total. O crescimento foi amplo em todas as regiões: a receita na Ásia-Pacífico subiu 16,17%, alcançando US$ 3,34 bilhões; a Europa contribuiu com US$ 1,75 bilhão, um aumento de 1,50%; as Américas geraram US$ 1,56 bilhão, um acréscimo de 8,52%; e a África apresentou o crescimento mais forte, com salto na receita de 55,29% para US$ 1,16 bilhão.

A SANY continuou a expandir sua rede global de P&D, com centros em diversas partes do mundo, e lançou 60 novos produtos para os mercados internacionais em 2025. Seus produtos agora são vendidos em mais de 180 países e regiões.

O crescimento foi impulsionado pela demanda em mercados emergentes e pelo desempenho estável em mercados desenvolvidos, apoiado por uma presença operacional local mais ampla. A SANY deverá manter seu foco em globalização, digitalização e descarbonização, continuando a ampliar seu portfólio em energia renovável e equipamentos inteligentes.

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FONTE SANY Heavy Industry