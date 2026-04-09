SANY تسجل ارتفاعًا بنسبة 41% في صافي أرباح 2025؛ والتدفق النقدي التشغيلي يصل إلى 2.80 مليار دولار

بكين، 9 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SANY Heavy Industry (600031.SH، 06031.HK) عن نتائجها المالية لعام 2025. ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.73% على أساس سنوي لتصل إلى 12.49 مليار دولار. كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 41.18% ليصل إلى 1.18 مليار دولار. وصل صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 2.80 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.84% مقارنة بالعام السابق.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results

سجلت جميع القطاعات الرئيسية نموًا ملحوظًا. ارتفعت إيرادات الحفارات، وهي النشاط الأساسي للشركة، بنسبة 13.73% على أساس سنوي لتصل إلى 4.83 مليار دولار. زادت إيرادات آلات الخرسانة بنسبة 9.53% لتصل إلى 2.20 مليار دولار، بينما شهدت إيرادات آلات الرفع نموًا بنسبة 18.67% لتصل إلى 2.18 مليار دولار. ارتفعت إيرادات آلات الطرق بنسبة 25.18% لتصل إلى 532 مليون دولار. سجلت آلات دق الخوازيق أسرع نمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.81% لتصل إلى 392 مليون دولار. وحققت القطاعات الأخرى إيرادات بلغت 2.35 مليار دولار بزيادة قدرها 13.28%.

كما تحسّن هامش صافي الربح للشركة ليصل إلى 9.5%، بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، في حين أكّد التدفق النقدي التشغيلي القوي على متانة وجودة أرباح الشركة.

ظلّت العمليات الدولية مساهمًا رئيسيًا في نمو SANY خلال عام 2025. وصلت إيرادات الأسواق الدولية إلى 7.83 مليار دولار بزيادة قدرها 15.14% على أساس سنوي، بما يمثل 64% من إجمالي الإيرادات. وشهد النمو توسعًا واسع النطاق عبر المناطق: ارتفعت الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 16.17% لتصل إلى 3.34 مليار دولار؛ وساهمت أوروبا بإيرادات بلغت 1.75 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.50%؛ وحققت الأمريكتان 1.56 مليار دولار، بارتفاع 8.52%؛ وسجلت إفريقيا أقوى معدل نمو، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 55.29% لتصل إلى 1.16 مليار دولار.

واصلت SANY توسيع شبكة البحث والتطوير العالمية لديها، مع وجود مراكز حول العالم، وطرحت 60 منتجًا جديدًا للأسواق الدولية في 2025. وتباع منتجاتها الآن في أكثر من 180 دولة ومنطقة.

وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بالطلب في الأسواق الناشئة والأداء المستقر في الأسواق المتقدمة، مدعومًا بانتشار أوسع للعمليات المحلية. واستشراقًا للمستقبل، من المتوقع أن تحافظ SANY على تركيزها على العولمة والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستمرار في توسيع محفظتها في مجالات الطاقة المتجددة والمعدات الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2952124/image_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg