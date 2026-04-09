Spoločnosť SANY hlási 41 % nárast čistého zisku za rok 2025, prevádzkový peňažný tok dosiahol 2,80 miliardy USD
News provided bySANY Heavy Industry
Apr 09, 2026, 07:10 ET
PEKING, 9. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) zverejnila svoje finančné výsledky za rok 2025. Tržby medziročne vzrástli o 14,73 % na 12,49 miliardy USD. Čistý zisk pripadajúci na akcionárov vzrástol o 41,18 % na 1,18 miliardy USD. Čisté peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti dosiahli 2,80 miliardy USD, čo predstavuje medziročne nárast o 34,84 %.
Všetky hlavné segmenty zaznamenali rast. Tržby z bagrov, čo je hlavná činnosť spoločnosti, sa medziročne zvýšili o 13,73 % na 4,83 miliardy USD. Tržby z výroby strojov na betónovanie vzrástli o 9,53 % na 2,20 miliardy USD, zatiaľ čo tržby z výroby zdvíhacích strojov vzrástli o 18,67 % na 2,18 miliardy USD. Tržby z predaja cestných strojov vzrástli o 25,18 % na 532 miliónov USD. Najrýchlejší rast zaznamenal trh s pilotovacími strojmi, ktorých tržby vzrástli o 35,81 % na 392 miliónov USD. Ostatné segmenty vygenerovali tržby vo výške 2,35 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 13,28 %.
Čistá zisková marža spoločnosti sa zlepšila na 9,5 %, čo je o 1,7 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo robustný prevádzkový peňažný tok podčiarkol odolnosť jej kvality zisku.
Medzinárodné operácie zostali v roku 2025 kľúčovým prispievateľom k rastu. Tržby z medzinárodných trhov dosiahli 7,83 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 15,14 % a tvorí 64 % z celkových tržieb. Rast sa prejavil vo všetkých regiónoch: tržby v ázijsko-tichomorskom regióne vzrástli o 16,17 % na 3,34 miliardy USD. Európa prispela 1,75 miliardou USD, čo predstavuje nárast o 1,50 %. Amerika vygenerovala 1,56 miliardy USD, čo znamená nárast o 8,52 % a Afrika zaznamenala najsilnejší rast, pričom tržby vzrástli o 55,29 % na 1,16 miliardy USD.
Spoločnosť SANY pokračovala v budovaní svojej globálnej siete výskumu a vývoja s centrami po celom svete a v roku 2025 uviedla na medzinárodné trhy 60 nových produktov. Jej výrobky sa v súčasnosti predávajú vo viac ako 180 krajinách a regiónoch.
Rast bol poháňaný dopytom na rozvíjajúcich sa trhoch a stabilnou výkonnosťou na rozvinutých trhoch, podporovanou širším lokálnym pôsobením. Očakáva sa, že spoločnosť SANY sa bude aj v budúcnosti naďalej zameriavať na globalizáciu, digitalizáciu a dekarbonizáciu a zároveň bude stále rozširovať svoje portfólio v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných zariadení.
