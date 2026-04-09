SANY informa un aumento del 41 % en las ganancias netas de 2025; el flujo de caja operativo alcanza los 2.800 millones de dólares

BEIJING, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) informó sus resultados financieros de 2025. Los ingresos aumentaron un 14,73 % interanual hasta alcanzar los 12.490 millones de dólares. Las ganancias netas atribuibles a los accionistas aumentaron un 41,18 % para alcanzar los 1.180 millones de dólares. El efectivo neto generado por las actividades operativas alcanzó los 2.800 millones de dólares, lo que representa un aumento del 34,84 % interanual.

SANY Heavy Industry publica los resultados anuales de 2025 (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

Todos los segmentos principales registraron crecimiento. Los ingresos por motivo de las excavadoras, el negocio principal de la empresa, aumentaron un 13,73 % interanual hasta alcanzar los 4.830 millones de dólares. Los ingresos por maquinarias de hormigón alcanzaron el 9,53 % para alcanzar los 2.200 millones de dólares, mientras que los ingresos por maquinarias de elevación aumentaron un 18,67 %, hasta alcanzar los 2.180 millones de dólares. Los ingresos por maquinarias viales aumentaron un 25,18 % hasta alcanzar los 532 millones de dólares. Las maquinarias de apilamiento registraron el mayor crecimiento, al tener un aumento en los ingresos del 35,81 %, para alcanzar los 392 millones de dólares. Otros segmentos generaron ingresos por 2.350 millones de dólares, lo que representa un aumento del 13,28 %.

El margen de ganancias netas de la empresa mejoró hasta un 9,5 %, lo que representa 1,7 puntos porcentuales más que el año anterior, mientras que el sólido flujo de caja operativo puso en relieve la resiliencia de la calidad de sus resultados.

Las operaciones internacionales siguieron siendo un factor clave para el crecimiento en 2025. Los ingresos procedentes de los mercados internacionales alcanzaron los 7.830 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 15,14 % y representa el 64 % de los ingresos totales. El crecimiento se dio en todas las regiones: los ingresos en Asia-Pacífico subieron un 16,17 % hasta alcanzar los 3.340 millones de dólares; Europa aportó 1.750 millones de dólares (+1,50 %); en América se generaron 1.560 millones de dólares, lo que representa un 8,52 % más; y África registró el avance más fuerte, con un salto del 55,29 % hasta alcanzar los 1.160 millones de dólares.

SANY continuó ampliando su red mundial de Investigación y Desarrollo, con centros en todo el mundo, y presentó 60 productos nuevos para los mercados internacionales en 2025. Sus productos ahora se venden en más de 180 países y regiones.

Este crecimiento se vio impulsado por la demanda en los mercados emergentes y por un desempeño estable en los mercados desarrollados, gracias a una mayor presencia operativa local. De cara al futuro, se espera que SANY mantenga su enfoque en la globalización, la digitalización y la descarbonización, a la vez que sigue ampliando su oferta en energías renovables y equipos inteligentes.

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FUENTE SANY Heavy Industry