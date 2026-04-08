SANY сообщает о росте чистой прибыли в 2025 году на 41 %; операционный денежный поток достиг $2,80 млрд.

ПЕКИН, 9 апреля 2026 года /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) сообщила о своих финансовых результатах за 2025 год. Выручка выросла на 14,73 % в годовом исчислении до $12,49 млрд. Чистая прибыль, распределенная между акционерами, выросла на 41,18 % до $1,18 млрд. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили $2,80 млрд, что на 34,84 % больше, чем годом ранее.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results

Во всех основных сегментах зафиксирован рост. Выручка от экскаваторов, основного бизнеса компании, увеличилась на 13,73 % в годовом исчислении до $4,83 млрд. Выручка от продажи бетонной техники выросла на 9,53 % до $2,20 млрд, в то время как выручка от продажи грузоподъемной техники выросла на 18,67 % до $2,18 млрд. Выручка дорожной техники выросла на 25,18 % до $532 млн. Свайная техника показала самый быстрый рост, выручка выросла на 35,81 % до $392 млн. Выручка в других сегментах составила $2,35 млрд, увеличившись на 13,28 %.

Маржа чистой прибыли компании улучшилась до 9,5 %, что на 1,7 процентных пункта больше, чем годом ранее, в то время как устойчивый денежный поток от операционной деятельности подчеркнул устойчивость качества ее прибыли.

Ключевым фактором роста в 2025 году оставались международные операции. Выручка от международных рынков достигла $7,83 млрд, показав рост на 15,14 % в годовом исчислении, что составляет 64 % от общей выручки. Рост был широкомасштабным по регионам: выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 16,17 % до $3,34 млрд; на Европу пришлось $1,75 млрд, рост составил 1,50 %; Америка принесла $1,56 млрд, увеличившись на 8,52 %; и Африка продемонстрировала самый сильный рост, при этом выручка подскочила на 55,29 % до $1,16 млрд.

SANY продолжала развивать свою глобальную сеть исследований и разработок с центрами по всему миру и представила 60 новых продуктов для международных рынков в 2025 году. Продукция компании в настоящее время продается более чем в 180 странах и регионах мира.

Рост был обусловлен спросом на развивающихся рынках и стабильными показателями на развитых рынках при поддержке более широкого местного операционного присутствия. Заглядывая в будущее, ожидается, что SANY по-прежнему будет фокусироваться на глобализации, цифровизации и декарбонизации, продолжая расширять свой портфель в области возобновляемых источников энергии и интеллектуального оборудования.

