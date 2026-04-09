산이, 2025년 순이익 41% 증가…영업 현금 흐름 28억 달러 달성

베이징, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 산이 중공업(SANY Heavy Industry)(600031.SH, 06031.HK)이 2025년 재무 실적을 발표했다. 매출은 전년 대비 14.73% 증가한 124억 9000만 달러를 기록했다. 주주 귀속 순이익은 41.18% 상승한 11억 8000만 달러를 달성했다. 영업 활동으로 인한 순 현금 창출액은 전년 대비 34.84% 증가한 28억 달러를 기록했다.

모든 주요 부문에서 성장세를 나타냈다. 핵심 사업인 굴착기 매출은 전년 대비 13.73% 증가한 48억 3000만 달러를 기록했다. 콘크리트 기계 매출은 9.53% 증가한 22억 달러를, 호이스팅 기계 매출은 18.67% 상승한 21억 8000만 달러를 달성했다. 도로 기계 매출은 25.18% 증가한 5억 3200만 달러를 기록했다. 파일링 기계는 가장 빠른 성장세를 보이며 매출이 35.81% 급증한 3억 9200만 달러를 달성했다. 기타 부문은 13.28% 증가한 23억 5000만 달러의 매출을 올렸다.

SANY Heavy Industry Releases 2025 Annual Results (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

회사의 순이익률은 전년 대비 1.7%포인트 상승한 9.5%로 개선되었으며, 견고한 영업 현금 흐름은 수익의 질적 견고함을 뒷받침했다.

2025년에도 해외 사업은 성장의 핵심 동력으로 자리 잡았다. 해외 시장 매출은 전년 대비 15.14% 증가한 78억 3000만 달러로, 전체 매출의 64%를 차지했다. 성장은 전 지역에 걸쳐 고르게 나타났다. 아시아 태평양 매출은 16.17% 증가한 33억 4000만 달러를 기록했으며, 유럽은 1.50% 증가한 17억 5000만 달러를, 아메리카는 8.52% 증가한 15억 6000만 달러를 달성했다. 아프리카는 가장 강한 성장세를 보이며 매출이 55.29% 급증한 11억 6000만 달러를 기록했다.

산이는 전 세계 연구개발 네트워크를 지속적으로 확충하며 2025년 해외 시장을 위한 신제품 60종을 출시했다. 현재 산이의 제품은 180개국 이상에서 판매되고 있다.

성장은 신흥 시장의 수요와 선진 시장의 안정적인 성과에 힘입었으며, 더 광범위한 현지 운영 기반이 이를 뒷받침했다. 향후 산이는 재생에너지 및 지능형 장비 포트폴리오를 지속적으로 확대하는 동시에 세계화, 디지털화, 탈탄소화에 대한 집중을 유지할 것으로 보인다.

SOURCE SANY Heavy Industry