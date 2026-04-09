SANY Catat Kenaikan Laba Bersih Sebesar 41% pada 2025; Arus Kas Operasional Tembus US$2,80 Miliar

Seluruh segmen bisnis utama mencatatkan pertumbuhan. Pendapatan dari bisnis inti ekskavator meningkat 13,73% menjadi US$4,83 miliar. Pendapatan dari segmen alat berat konstruksi beton (concrete machinery) meningkat 9,53% menjadi US$2,20 miliar, sedangkan segmen alat berat hoisting naik 18,67% menjadi US$2,18 miliar. Segmen alat berat konstruksi jalan (road machinery) mencatat pertumbuhan 25,18% menjadi US$532 juta. Segmen piling machinery juga mencatat pertumbuhan terpesat dengan kenaikan 35,81% menjadi US$392 juta. Segmen bisnis lainnya menyumbang pendapatan sebesar US$2,35 miliar, meningkat sebesar 13,28%.

Margin laba bersih SANY meningkat menjadi 9,5%, atau naik 1,7 poin persentase dari tahun sebelumnya. Arus kas operasional yang kuat turut mencerminkan kualitas pendapatan SANY yang solid.

Bisnis di pasar internasional tetap menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan SANY pada 2025. Pendapatan dari pasar internasional mencapai US$7,83 miliar, naik 15,14% secara tahunan, dan menyumbang 64% dari pendapatan total. Pertumbuhan tercatat di berbagai kawasan: Asia Pasifik meningkat 16,17% menjadi US$3,34 miliar; Eropa menyumbang US$1,75 miliar, naik 1,50%; kawasan Amerika menghasilkan US$1,56 miliar, naik 8,52%; sedangkan, Afrika mencatat pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 55,29% menjadi US$1,16 miliar.

SANY terus memperkuat jaringan riset dan pengembangan (R&D) global dengan menghadirkan pusat-pusat inovasi di berbagai negara, serta meluncurkan 60 produk baru untuk pasar internasional sepanjang 2025. Produk SANY kini telah dipasarkan di lebih dari 180 negara dan wilayah.

Pertumbuhan bisnis didorong oleh permintaan di pasar berkembang, serta kinerja stabil di negara-negara maju, didukung ekspansi operasional di pasar lokal. Ke depan, SANY akan tetap berfokus pada strategi globalisasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi, serta memperluas portofolio ke sektor energi terbarukan dan peralatan cerdas.

