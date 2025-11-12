Segway Powersports在2025年米蘭國際摩托車展推出AT10 W MUD

其多項組件與配件可靈活定制，適用於全年不同季節的多樣化用途。專為泥地設計的輪胎與堅固的底盤結構保證了卓越的抓地力與車身穩定性，從而提升騎行體驗。用戶可根據需要加裝除雪鏟以適應冬季作業，並可選配底盤防護、後保險槓與貨物儲物裝置，以增強整車的耐用性與載重靈活度，滿足高頻與重載使用場景。優化的冷卻系統布局可有效減少長時間騎行過程中傳遞至駕駛者的熱量，從而顯著提升長時工作或休閒騎行的舒適性。

智能化是AT10 W MUD體驗以及所有Segway Powersports產品的核心特徵之一。騎行者可連接Smart Moving App智能騎行應用，啟用導航與通訊功能，通過越野地圖引導實時可視化路線，並可連接藍牙耳機或頭盔通訊系統，保持全程互聯。

AT10 W MUD擁有多種功能，可滿足不同類型用戶的多樣化需求。對於土地管理者與林業作業團隊而言，其可靠的動力輸出與卓越的路線適應性是極具吸引力的優勢。對於周末越野愛好者，車輛能夠在深泥與複雜狹窄地形中保持出色的操控性與穩定性，讓騎行既刺激又安心。對於競技級騎手，AT10 W MUD經過精細調校，可在抓地力與視野最具挑戰的賽段中持續保持強勁動能與穩定表現。

除AT10 W MUD外，Segway Powersports還在本屆EICMA展會上展示了豐富的產品陣容，涵蓋全地形車、多用途與運動型並排越野車以及公路系列產品。這一產品陣容充分體現了該公司對高強度車架、精密動力系統、電子助力轉向及以騎手為核心的軟件技術的持續投入，彰顯了其在戶外運動車輛領域的核心技術實力與獨特且尖端的產品。

關於 Segway Powersports

Segway自1999年推出革命性的個人代步車以來，徹底改變了微出行領域，激發了全球對未來個人交通方式的無限想象。秉承「Simply Moving（讓出行更簡單）」的使命，Segway致力於簡化人和物的移動方式，提升效率並改善日常生活體驗。數十年來，Segway不斷在短途交通與消費級機器人領域樹立行業新標桿，持續推動技術創新的邊界。如今，Segway以突破性技術引領未來出行趨勢，推出創新產品，重新定義人們的出行方式。

請訪問：https://powersports.segway.com。

SOURCE Segway Powersports