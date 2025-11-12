세그웨이 파워스포츠, EICMA 2025에서 'AT10 W MUD' 공개

밀라노 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 지능형 오프로드 차량 및 커넥티드 주행 시스템 분야의 글로벌 혁신 기업 세그웨이 파워스포츠(Segway Powersports)가 밀라노에서 열린 EICMA 2025에서 'AT10 W MUD'를 공개했다. 이번 신형 ATV(All-Terrain Vehicle)는 진흙, 습지, 삼림 지형 등 험준한 환경을 위해 설계됐으며, 고출력 성능과 운전자 친화적 지능형 주행 시스템을 결합해 레저 라이더와 전문가 모두가 혹독한 조건에서도 더 큰 제어력과 자신감으로 더 먼 거리까지 주행할 수 있도록 돕는다.

AT10 W MUD는 97마력(hp)의 고성능 파워트레인을 탑재해 강력하고 즉각적인 추진력을 제공한다. 안정성을 높이는 넓은 차체 폭과 320mm의 지상고로 뿌리나 돌출부 같은 장애물을 손쉽게 넘을 수 있다. 기본 장착된 4500파운드 윈치(winch)는 예상보다 깊은 수로를 건널 때도 안정적인 탈출을 보장한다. 공기 흡입구 경로, 전기 보호 장치, 배수 조치 등을 통해 최대 1미터 깊이의 물에서도 주행할 수 있도록 설계되어 진흙이나 고인 물에 반복적으로 침수되어도 문제없다.

또한 사용자는 교체 가능한 부품과 액세서리를 통해 연중 다양한 용도에 맞게 차량을 커스터마이징할 수 있다. 진흙 전용 타이어와 견고한 섀시 구조는 험로에서도 안정적인 접지력과 균형을 유지한다. 겨울철에는 제설기(snowplow)를 장착할 수 있으며, 언더바디 보호판, 리어 범퍼, 적재함 등을 추가해 내구성을 높이고 빈번하거나 고강도 작업 시 적재 유연성을 향상시킬 수 있다. 최적화된 냉각 시스템은 장시간 주행 중 운전자에게 전달되는 열을 줄여, 장거리 작업이나 레저 주행 시 편안함을 개선한다.

AT10 W MUD를 비롯한 모든 세그웨이 파워스포츠 제품은 지능형 기술(Intelligence)을 핵심 요소로 삼고 있다. 운전자는 스마트 무빙 앱(Smart Moving App)에 연결해 내비게이션 및 통신 기능을 활성화하고, 오프로드 맵 가이드를 통해 주행 경로를 시각화할 수 있다. 또한 블루투스 오디오 헤드셋 또는 헬멧 시스템 연동 등을 통해 이동 중에도 원활히 소통할 수 있다.

AT10 W MUD는 다양한 사용자층의 요구를 충족하도록 설계된 다목적 ATV다. 토지 소유자 및 임업 종사자에게는 신뢰할 수 있는 동력 전달과 뛰어난 경로 적응성을 제공한다. 주말 오프로드 애호가들은 깊은 진흙이나 좁은 기술 구간에서도 안정적이고 예측 가능한 주행을 즐길 수 있다. 또한 경쟁 라이더를 위해서는 접지력과 시야 확보가 어려운 구간에서도 속도를 유지하고 균형을 잃지 않도록 정밀하게 튜닝돼 있다.

세그웨이 파워스포츠는 이번 EICMA 2025에서 AT10 W MUD 외에도 다양한 ATV, 유틸리티 및 스포츠 사이드바이사이드(UTV 및 SSV), 온로드 제품군을 함께 선보였다. 이번 전시 라인업은 고강도 프레임, 정교한 파워트레인, 전자식 파워 스티어링(EPS), 운전자 중심 소프트웨어 등 세그웨이의 기술적 강점을 반영하며, 아웃도어 스포츠 차량 분야의 기반 기술과 독창적이고 첨단적인 제품 철학을 명확히 보여준다.

세그웨이 파워스포츠 소개

세그웨이파워스포츠는 1999년 세그먼트 PT(Personal Transporter)라는 획기적인 제품으로 마이크로모빌리티 분야를 혁신하면서 개인용 이동 수단의 미래에 대한 전 세계의 관심을 불러일으켰다. 세그웨이는 '이동을 간편하게(Simply Moving)'라는 사명에 따라, 사람과 물류의 이동 방식을 능률화하고, 효율성을 개선하며, 일상생활의 전반적인 경험을 개선하는 데 주력하고 있다. 세그웨이는 수십 년 동안 단거리 이동 및 소비자용 로봇 분야에서 새로운 기준을 끊임없이 제시하며 혁신의 한계를 넓혀 왔다. 여러 가지 획기적인 기술로 모빌리티의 미래를 개척하면서 인간의 이동 방식을 재정립하는 혁신적인 제품을 개발하고 있다.

홈페이지: https://powersports.segway.comhttps://powersports.segway.com/.

SOURCE Segway Powersports