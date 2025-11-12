Segway Powersports představuje na veletrhu EICMA 2025 model AT10 W MUD
MILÁN, 12. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, globální inovátor v oblasti inteligentních terénních vozidel a propojených jízdních systémů, nedávno představil na Mezinárodní výstavě motocyklů a příslušenství (EICMA) 2025 v Miláně model AT10 W MUD. Nové čtyřkolové vozidlo je speciálně konstruováno pro jízdu v hlubokém blátě, mokřadech a lesních stezkách. Kombinuje vysoký výkon s inteligentními funkcemi, které usnadňují jízdu, a pomáhá tak amatérům i profesionálům dostat se dále v náročných podmínkách s větší kontrolou a jistotou.
Model AT10 W MUD je vybaven vysoce výkonným pohonem o výkonu 97 koňských sil, který poskytuje silný a okamžitý tah, širokým rozvorem pro stabilitu a světlou výškou 320 mm pro překonávání kořenů a výčnělků. Standardní naviják s tažnou silou 4 500 liber zajišťuje spolehlivé vyproštění, když je brod hlubší, než se očekávalo. Stroj je konfigurován pro brodění až do hloubky jednoho metru, s vedením sání, elektrickou ochranou a odvodňovacími opatřeními, která pomáhají při opakovaném ponoření do bláta a stojaté vody.
Přizpůsobitelné komponenty a příslušenství lze nastavit pro celoroční použití. Pneumatiky zaměřené na bláto a robustní geometrie podvozku zajišťují trakci a stabilitu, které podporují zážitek z jízdy. Uživatelé mohou také přidat sněhový pluh pro zimní provoz, stejně jako ochranu podvozku, zadní nárazník a úložný prostor, které zvyšují odolnost a flexibilitu nákladu pro časté a náročné použití. Optimalizované chlazení je navrženo tak, aby snižovalo teplo působící na jezdce během dlouhých dnů, což zvyšuje pohodlí při delší práci nebo na rekreačních cestách.
Inteligence je klíčovou součástí zážitku z jízdy na AT10 W MUD a všech produktů Segway Powersports. Jezdci se mohou připojit k aplikaci Smart Moving App, aktivovat navigaci a komunikaci, vizualizovat pokrok pomocí offroadových map a spárovat Bluetooth sluchátka nebo helmy, aby zůstali v kontaktu.
AT10 W MUD je univerzální stroj, navržený tak, aby vynikal v široké škále uživatelských profilů. Majitelé pozemků a lesní týmy oceňují jeho spolehlivý výkon a výjimečnou flexibilitu na trase. Víkendoví offroadoví nadšenci si mohou užít zábavu s jistotou v hlubokém blátě a náročném technickém terénu, kde zůstává předvídatelný a vyrovnaný. Pro soutěžní jezdce je AT10 W MUD vyladěn tak, aby udržel dynamiku v úsecích, kde je nejtěžší udržet trakci a viditelnost.
Společně s modelem AT10 W MUD představila společnost Segway Powersports na veletrhu EICMA rozsáhlou řadu produktů, včetně čtyřkolek, užitkových a sportovních vozidel typu side-by-side a produktů pro jízdu po silnici. Tato kolekce odráží zaměření společnosti na vysoce pevné rámy, vylepšené pohony, elektronické posilovače řízení a software zaměřený na jezdce, což podtrhuje základní technologii společnosti Segway pro outdoorová sportovní vozidla a její jedinečné a špičkové produkty.
Společnost Segway v roce 1999 proměnila mikromobilitu díky revolučnímu osobnímu dopravnímu prostředku Personal Transporter, který vzbudil celosvětový zájem o budoucnost osobní dopravy. S posláním „Jednoduše se pohybovat" se společnost Segway věnuje zjednodušování pohybu lidí a zboží, zlepšování efektivity a celkového zážitku z každodenního života. Po desetiletí společnost Segway neustále stanovuje nové standardy v oblasti krátkodobé dopravy a spotřební robotiky a posouvá hranice inovací. Dnes je Segway průkopníkem budoucnosti mobility s průlomovou technologií a dodává inovativní produkty, které mění to, jak se pohybujeme.
