Segway PowersportsがEICMA 2025でAT10 W MUDを発表

ミラノ、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- インテリジェントなオフロード車両とコネクテッド・ライディング・システムの世界的イノベーターであるSegway Powersportsはこのほど、ミラノで開催されたEICMA 2025でAT10 W MUDを発表しました。新しいATVは、深いぬかるみ、湿地、森林ルートを想定して設計されており、高出力のパフォーマンスとライダーに優しいインテリジェンスを兼ね備えています。愛好家からプロフェッショナルまで、過酷な環境下でもより遠くへ自在に走破できる信頼性を実現しています。

AT10 W MUDは、97馬力の高性能パワートレインを備え、瞬時に立ち上がる力強い推進力を発揮します。また、広いトレッドで安定性を実現し、320 mmという地上高によって、木の根や岩も難なく乗り越えます。標準装備の4,500ポンド・ウインチが、想定以上に深い水域でも確実な脱出を実現します。本機は、最大1メートルの水深まで渡河できる性能を備えており、泥水や淀んだ水が繰り返し入ってきても対応できる取水経路、電装系の保護、排水対策が施されています。

カスタマイズ可能なコンポーネントとアクセサリは、年間を通じた使用環境に合わせて柔軟に調整できます。泥道に特化したタイヤと堅牢なシャーシ構造が、トラクションと安定性を確保し、快適なライディング体験をサポートします。冬季の作業用に除雪装置を追加できるほか、車体下部の保護機構、リア・バンパー、カーゴ・ストレージを追加装備することもできます。これらのオプションにより、高頻度かつ高負荷な使用に対する耐久性と積載の柔軟性が高まります。最適化された冷却レイアウトは、長時間の走行中にライダーに伝わる熱を軽減するように設計されており、長時間の作業やレジャー旅行中の快適性が向上します。

インテリジェンスは、AT10 W MUDエクスペリエンスとすべてのSegway Powersports製品の中核を成す部分です。ライダーはSmart Movingアプリに接続して、ナビゲーションと通信を有効にし、オフロード・マップ・ガイダンスで進行状況を視覚化し、Bluetoothオーディオ・ヘッドセットまたはヘルメット・システムをペアリングして通信状態を保つことができます。

AT10 W MUDは高い汎用性を備え、幅広いユーザー層のニーズに応える設計となっています。土地所有者や林業チームは、信頼性の高い電力供給と優れたルート走行の柔軟性を高く評価しています。週末のオフロード愛好家は、深い泥や狭くテクニカルな地形でも、予測可能で落ち着いた走りができるので、自信を持って楽しい時間を過ごすことができます。AT10 W MUDは、競争力のあるライダー向けに、トラクションと視界を維持するのが難しい区間でも勢いを維持できるように微調整されています。

Segway Powersportsは、AT10 W MUDに加え、ATV、ユーティリティおよびスポーツ・サイドバイサイド、オンロード製品などを含む幅広いラインナップをEICMAで発表しました。このコレクションは、高強度フレーム、改良されたパワートレイン、電動パワー・ステアリング、ライダー中心のソフトウェアに対する同社の重点を反映しており、Segwayのアウトドア・スポーツ車両の基礎技術と、独自の最先端製品という点を明確に打ち出しています。

Segwayは1999年に革新的なパーソナル・トランスポーターを発表したことで、マイクロモビリティに変革をもたらし、個人輸送の未来に対する世界的な関心を呼び起こしました。「Simply Moving（シンプルに移動する）」というミッションのもと、同社は人とモノの移動方法をシンプルにし、効率を向上させ、日常生活全体の体験を高めることに専心しています。数十年にわたり、Segwayは短距離輸送と消費者向けロボット工学の基準を高め、イノベーションの限界を常に押し広げてきました。Segwayは画期的なテクノロジーでモビリティの未来を開拓し、移動のあり方を再定義する革新的な製品を提供しています。

