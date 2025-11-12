Na targach EICMA 2025 Segway Powersports prezentuje model AT10 W MUD

MEDIOLAN, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Segway Powersports, globalny innowator w dziedzinie inteligentnych pojazdów terenowych i zintegrowanych systemów jazdy, podczas targów EICMA 2025 w Mediolanie zaprezentował model AT10 W MUD. Nowy ATV został zaprojektowany specjalnie z myślą o błotnistych, podmokłych terenach i leśnych szlakach. Łączy on wysoką wydajność z inteligentnymi rozwiązaniami ułatwiającymi jazdę, co pozwala zarówno amatorom, jak i profesjonalistom dotrzeć dalej w trudnych warunkach z większą kontrolą i pewnością.

Model AT10 W MUD wyposażono w wysokowydajny układ napędowy o mocy 97 KM, który zapewnia silne, natychmiastowe przyspieszenie. Szeroki rozstaw osi zwiększa stabilność, a prześwit 320 mm umożliwia pokonywanie korzeni i uskoków. Standardowo pojazd wyposażony jest w wyciągarkę o uciągu około 2040 kg, zapewniającą niezawodne wsparcie w sytuacjach, gdy przeprawa okazuje się głębsza, niż oczekiwano. Konstrukcja ATV umożliwia brodzenie w wodzie do głębokości jednego metra dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu układu dolotowego, zabezpieczeniom elektrycznym i systemom odprowadzania wody, które pozwalają na wielokrotne zanurzenie w błocie i wodzie stojącej.

Elementy konfigurowalne i akcesoria można dostosować tak, aby możliwe było korzystanie z pojazdu przez cały rok. Opony przystosowane do jazdy w błocie oraz solidna geometria podwozia zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność, zwiększając komfort jazdy. Pojazd można uzupełnić o pług śnieżny do pracy zimą, a także osłony podwozia, tylny zderzak i przestrzeń bagażową, które zwiększają trwałość i elastyczność ładunkową podczas częstego i intensywnego użytkowania. Udoskonalony układ chłodzenia zaprojektowano tak, aby ograniczać temperatury, na jakie wystawiony jest kierowca podczas długich dni pracy lub wypraw rekreacyjnych, co znacząco poprawia komfort.

Rozwiązania inteligentne stanowią kluczowy element zarówno doświadczenia jazdy AT10 W MUD, jak i wszystkich produktów Segway Powersports. Kierowcy mogą połączyć się z aplikacją Smart Moving App, aktywować nawigację i komunikację, śledzić postępy za pomocą map terenowych, a także sparować słuchawki Bluetooth lub systemy komunikacji w kaskach, by pozostać w kontakcie.

AT10 W MUD to wszechstronny pojazd, zaprojektowany z myślą o różnych użytkownikach. Właściciele gruntów i zespoły leśne docenią jego niezawodne osiągi i wyjątkową elastyczność tras. Weekendowi miłośnicy off-roadu mogą cieszyć się pewną jazdą przez głębokie błoto i wymagające technicznie tereny, na których pojazd pozostaje przewidywalny i stabilny. Dla zawodników sportów terenowych AT10 W MUD został precyzyjnie dopasowany tak, by utrzymywać prędkość i kontrolę w odcinkach, gdzie najtrudniej o przyczepność i widoczność.

Wraz z premierą AT10 W MUD, firma Segway Powersports zaprezentowała na targach EICMA szeroką gamę pojazdów, obejmującą ATV, pojazdy użytkowe i sportowe typu side-by-side, a także pojazdy drogowe. Kolekcja ta odzwierciedla koncentrację firmy na mocnych ramach, dopracowanych układach napędowych, elektronicznym wspomaganiu kierownicy oraz oprogramowaniu stworzonym z myślą o kierowcy, podkreślając fundamenty technologiczne Segway w dziedzinie pojazdów sportowych na otwartym terenie oraz wyjątkowe, zaawansowane technologicznie produkty firmy.

W 1999 roku firma Segway dokonała rewolucji w obszarze mikromobilności, wprowadzając na rynek przełomowy produkt Personal Transporter, który rozbudził międzynarodową fascynację przyszłością transportu indywidualnego. Realizując misję „Po prostu przemieszczaj się", spółka dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć przemieszczanie się osób i transport towarów, zwiększając wydajność i poprawiając ogólną jakość codziennego życia. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat firma Segway nieustannie wytyczała nowe trendy w dziedzinie transportu krótkodystansowego i robotyki konsumenckiej, nieprzerwanie poszerzając granice innowacyjności. Obecnie, będąc światowym liderem w segmencie rozwiązań z zakresu mikromobilności, znacznie rozszerzyła swoją ofertę, wykraczając daleko poza pierwotne założenia. Poczynając od hulajnóg elektrycznych i gokartów, a kończąc na rowerach elektrycznych, pojazdach sportowych i robotach osobistych, marka jest pionierem w dziedzinie rozwoju technologii transportu osobistego, wprowadzając na rynek przełomowe rozwiązania, które diametralnie zmieniają sposób poruszania się.

