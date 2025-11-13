Segway Powersports Lansir AT10 W MUD di Ajang EICMA 2025

AT10 W MUD menggunakan sistem penggerak 97 hp yang sangat bertenaga dan responsif, serta memiliki bodi lebar untuk menjaga kestabilan, dan ground clearance 320 mm untuk melewati akar pohon dan batu besar. Didukung winch standar berkapasitas 4.500 lb, AT10 W MUD dapat ditarik keluar dengan aman jika menghadapi lintasan yang terlalu dalam. AT10 W MUD juga mampu melintasi genangan air hingga sedalam satu meter berkat sistem saluran udara, proteksi kelistrikan, dan desain drainase yang membuat kendaraan tetap dapat diandalkan saat terendam lumpur atau air.

Komponen dan aksesori AT10 W MUD dapat disesuaikan untuk penggunaan sepanjang tahun. Ban khusus lumpur dan rangka kokoh ikut menjaga traksi dan stabilitas optimal. Pengguna juga dapat menambahkan snowplow untuk penggunaan di musim dingin, serta pelindung bawah bodi, bumper belakang, dan ruang kargo tambahan yang meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas beban, terutama dalam penggunaan di medan berat dan intensif. Tata letak sistem pendinginan AT10 W MUD telah dioptimalkan guna mengurangi panas yang berlebih bagi pengendara sehingga semakin nyaman ketika dipakai dalam waktu lama, baik untuk pekerjaan atau rekreasi.

Teknologi cerdas menjadi unsur utama dari AT10 W MUD, begitu pula untuk seluruh produk Segway Powersports. Pengendara dapat terhubung dengan aplikasi Smart Moving, menggunakan fitur navigasi dan komunikasi, menampilkan peta off-road secara interaktif, serta menyambungkan headset atau sistem helm Bluetooth agar tetap terkoneksi selama perjalanan.

AT10 W MUD sangat praktis dan memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Untuk pemilik lahan dan tim penjaga hutan, ATV ini menawarkan tenaga besar dan fleksibilitas yang andal. Bagi penggemar off-road pada akhir pekan, AT10 W MUD menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan aman di jalur berlumpur maupun medan sulit. Bagi pengendara profesional, AT10 W MUD telah mengalami penyempurnaan agar mampu menjaga momentum saat daya cengkeram dan jarak pandang terbatas.

Selain AT10 W MUD, Segway Powersports juga memamerkan beragam lini produk di ajang EICMA 2025, termasuk ATV, kendaraan utilitas dan sport side-by-side, serta produk on-road. Seluruh koleksi produk ini membuktikan fokus Segway Powersports dalam menghadirkan rangka kendaraan yang sangat kuat, sistem penggerak yang lebih bertenaga, sistem kemudi elektrik, serta perangkat lunak yang berorientasi pada pengendara. Keunggulan tersebut menegaskan teknologi inti Segway untuk outdoor sport vehicles dan posisinya sebagai pelopor produk inovatif dan mutakhir.

Tentang Segway Powersports

Segway membuat terobosan untuk sarana mobilitas pribadi sejak 1999, berawal dari peluncuran Personal Transporter yang revolusioner, menarik banyak perhatian di seluruh dunia seputar masa depan sarana transportasi pribadi. Dengan misi "Simply Moving", Segway mempermudah pergerakan manusia dan barang, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan pengalaman yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Selama beberapa dekade terakhir, Segway selalu menetapkan standar baru dalam sarana transportasi jarak pendek dan sistem robotika konsumen, sekaligus mendorong batas-batas inovasi. Saat ini, Segway memimpin masa depan mobilitas dengan teknologi yang penuh terobosan, menghadirkan produk-produk inovatif yang mengubah cara manusia bergerak.

Informasi selengkapnya: https://powersports.segway.com.

