Segway Powersports stellt den AT10 W MUD auf der EICMA 2025 vor

MAILAND, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, ein globaler Innovator im Bereich intelligenter Geländewagen und vernetzter Fahrsysteme, stellte kürzlich den AT10 W MUD auf der EICMA 2025 in Mailand vor. Das neue ATV wurde speziell für den Einsatz in tiefem Schlamm, in Feuchtgebieten und auf Waldwegen entwickelt. Es verbindet hohe Leistung mit fahrerfreundlicher Intelligenz, damit Hobby- und Profisportler unter schwierigen Bedingungen mit mehr Kontrolle und Vertrauen weiterkommen.

Der AT10 W MUD verfügt über einen Hochleistungsmotor mit 97 PS, der für einen starken, unmittelbaren Schub sorgt, unterstützt von einer breiten Standfläche für Stabilität und 320 mm Bodenfreiheit, um Wurzeln und Vorsprünge zu überwinden. Eine serienmäßige Winde mit einem Gewicht von 4.500 lb sorgt für eine zuverlässige Bergung, wenn eine Kreuzung tiefer ist als erwartet. Die Maschine ist für eine Wassertiefe von bis zu einem Meter ausgelegt und verfügt über eine Ansaugleitung, einen elektrischen Schutz und Entwässerungsmaßnahmen, die ein wiederholtes Eintauchen in Schlamm und stehendes Wasser ermöglichen.

Die anpassbaren Komponenten und das Zubehör können für den ganzjährigen Einsatz maßgeschneidert werden. Schlammtaugliche Reifen und eine robuste Fahrwerksgeometrie sorgen für Traktion und Gelassenheit, um das Fahrerlebnis zu unterstützen. Darüber hinaus können die Nutzer einen Schneepflug für den Winterbetrieb sowie einen Unterbodenschutz, einen hinteren Stoßfänger und einen Stauraum für die Ladung hinzufügen, die die Haltbarkeit und die Flexibilität der Ladung bei häufigem und schwerem Einsatz erhöhen. Das optimierte Kühllayout wurde entwickelt, um die Hitze des Fahrers an langen Tagen zu reduzieren, was den Komfort bei langen Arbeits- oder Freizeitfahrten erhöht.

Intelligenz ist ein zentraler Bestandteil des AT10 W MUD und aller Segway Powersports Produkte. Die Fahrer können sich mit der Smart Moving App verbinden, die Navigation und Kommunikation ermöglicht, den Fortschritt mit Kartenführung im Gelände visualisiert und Bluetooth-Audio-Headsets oder Helmsysteme koppeln, um in Kontakt zu bleiben.

Der AT10 W MUD ist vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Benutzerprofilen. Land- und Forstwirte schätzen die zuverlässige Leistungsabgabe und die außergewöhnliche Streckenflexibilität. Offroad-Enthusiasten, die am Wochenende unterwegs sind, können sich mit viel Spaß und Vertrauen durch tiefen Schlamm und enges technisches Gelände bewegen, wo er berechenbar und gelassen bleibt. Der AT10 W MUD ist so abgestimmt, dass er in den Abschnitten, in denen Traktion und Sicht am schwierigsten zu halten sind, den Schwung beibehält.

Neben dem AT10 W MUD präsentierte Segway Powersports auf der EICMA ein umfangreiches Angebot an ATVs, Utility- und Sport-Side-by-Sides sowie On-Road-Produkten. Die Kollektion spiegelt den Fokus des Unternehmens auf hochfeste Rahmen, raffinierte Antriebe, elektronische Servolenkung und fahrerzentrierte Software wider und unterstreicht die grundlegende Technologie von Segway für Outdoor-Sportfahrzeuge und seine einzigartigen und innovativen Produkte.

