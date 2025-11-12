Segway Powersports uvádza na veľtrhu EICMA 2025 model AT10 W MUD
MILÁNO, 12. november 2025 /PRNewswire/ – Segway Powersports, globálny inovátor v oblasti inteligentných terénnych vozidiel a prepojených jazdných systémov, nedávno na veľtrhu EICMA 2025 v Miláne predstavil model AT10 W MUD. Nová štvorkolka je určená do hlbokého blata, mokrade a na lesné chodníky. Spája vysoký výkon s inteligentným ovládaním pre jazdca, aby mohli amatéri aj profesionáli zájsť ďalej v náročných podmienkach s väčšou kontrolou a istotou.
Model AT10 W MUD je vybavený vysokovýkonným pohonom s výkonom 97 koní, ktoré poskytuje silný a okamžitý ťah. Ďalej má široký rozchod pre zvýšenú stabilitu a svetlú výškou 320 mm na prekonávanie koreňov a hrán. Štandardný navijak s nosnosťou 4500 libier (2266 kg) zaisťuje spoľahlivé vyťahovanie, keď je brod hlbší, ako sa očakávalo. Stroj je konfigurovaný na brodenie sa vodou až do hĺbky jedného metra, s nasávacím potrubím, elektrickou ochranou a odvodňovacími opatreniami, ktoré zvládajú opakované ponorenie do bahna a stojatej vody.
Prispôsobiteľné komponenty a príslušenstvo je možné upraviť na celoročné použitie. Pneumatiky vhodné do blata a robustná geometria podvozku zaisťujú trakciu a vyváženosť, ktoré podporujú zážitok z jazdy. Používatelia si môžu tiež pridať snehový pluh na zimnú prevádzku, ako aj ochranu podvozku, zadný nárazník a nákladný priestor, ktoré zvyšujú odolnosť a flexibilitu nákladu pri častom a náročnom použití s vyšším zaťažením. Optimalizované chladenie je navrhnuté tak, aby sa znížilo prúdenie tepla na jazdca počas dlhých dní, čo zlepšuje pohodlie pri dlhších pracovných alebo rekreačných cestách.
Kľúčovou súčasťou zážitku z AT10 W MUD a všetkých produktov Segway Powersports je inteligencia. Jazdci sa môžu pripojiť k aplikácii Smart Moving, aktivovať si navigáciu a komunikáciu, vizualizovať si priebeh cesty pomocou mapy terénu a spárovať audio slúchadlá Bluetooth alebo systémy prilieb, aby zostali v kontakte.
AT10 W MUD je všestranný a navrhnutý tak, aby vynikal v širokej škále používateľských profilov. Vlastníci pôdy a lesnícke tímy oceňujú jeho spoľahlivý výkon a výnimočnú flexibilitu v teréne. Nadšenci víkendovej terénnej jazdy si môžu s istotou užiť zábavný čas v hlbokom blate a úzkom technickom teréne, kde jazda zostáva predvídateľná a pokojná. Pre súťaživých jazdcov je plášť AT10 W MUD jemne vyladený tak, aby si udržal hybnosť v úsekoch, kde je najťažšie udržať trakciu a viditeľnosť.
Popri modeli AT10 W MUD predstavila spoločnosť Segway Powersports na veľtrhu EICMA aj rozsiahlu ponuku štvorkoliek, úžitkových a športových tandemových vozidiel, ako aj produktov pre cestnú dopravu. Kolekcia odráža zameranie spoločnosti na rámy s vysokou pevnosťou, vylepšené pohonné jednotky, elektronický posilňovač riadenia a softvér zameraný na jazdca, čím zdôrazňuje základnú technológiu spoločnosti Segway pre outdoorové športové vozidlá a jej jedinečné a špičkové produkty.
Značka Segway v roku 1999 transformovala mikromobilitu revolučným osobným transportérom, čím podnietila celosvetový záujem o budúcnosť osobnej dopravy. S poslaním „jednoducho sa hýbať" sa Segway snaží zjednodušovať spôsob prepravy ľudí a tovaru, zlepšovať efektivitu a spríjemňovať celkový zážitok z každodenného života. Segway už desaťročia neustále nastavuje nové štandardy v oblasti prepravy na krátke vzdialenosti a spotrebiteľskej robotiky, pričom neustále posúva hranice inovácií. Segway je dnes priekopníkom budúcnosti mobility s prelomovou technológiou a prináša inovatívne produkty, ktoré nanovo definujú spôsob, akým sa pohybujeme.
