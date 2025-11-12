Segway Powersports представила модель AT10 W MUD на выставке EICMA 2025

МИЛАН, 13 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Segway Powersports, мировой новатор в области интеллектуальных внедорожных транспортных средств и подключенных к сети систем езды, недавно представила модель AT10 W MUD на выставке EICMA 2025 в Милане. Этот новый квадроцикл специально создан для глубокой грязи, водно-болотных угодий и лесных троп, сочетая высокую мощность с дружественным искусственным интеллектом, чтобы помочь любителям и профессионалам перемещаться дальше в суровых условиях с более высокой управляемостью и уверенностью.

Модель AT10 W MUD оснащена высокоэффективной силовой системой мощностью 97 л. с., обеспечивающей высокую, моментальную тягу, имеет широкое опирание для устойчивости и дорожный просвет 320 мм, чтобы не задевать корни и выступы. Стандартная лебедка грузоподъемностью 2000 кг (4500 фунтов) обеспечивает надежное вытягивание транспортного средства, когда препятствие оказывается глубже, чем ожидалось. Конфигурация машины обеспечивает глубину преодолеваемого брода до одного метра, с проводкой впуска воздуха, электрической защитой и дренажными средствами, которые поддерживают возможность многократного погружения в грязь и стоячую воду.

Индивидуально подбираемые компоненты и аксессуары могут быть адаптированы для круглогодичной эксплуатации. Ориентированные на движение по грязи шины и прочная геометрия шасси обеспечивают сцепление и устойчивость для удобства езды. Кроме того, пользователи могут добавить снежный отвал для эксплуатации в зимних условиях, а также защиту днища, задний бампер и отсек для грузов, которые повышают долговечность и гибкость в плане нагрузки для частого использования и тяжелых условий эксплуатации. Оптимизированная схема охлаждения предназначена для защиты водителя от нагрева при длительной эксплуатации в течение дня, что повышает комфорт во время длительных рабочих или развлекательных поездок.

Интеллектуальные технологии являются неотъемлемой частью модели AT10 W MUD и всех изделий компании Segway Powersports. Пользователи могут подключаться к приложению Smart Moving, использовать навигацию и связь, визуально следить за приближением к цели с помощью внедорожной навигационной карты и подключать по Bluetooth аудиогарнитуры или аудиосистемы шлемов, чтобы оставаться на связи.

Модель AT10 W MUD универсальна и предназначена для успешного использования широким спектром пользователей. Землевладельцы и команды лесных хозяйств ценят ее за надежную мощность и исключительную гибкость выбора маршрута. Любители езды по бездорожья в выходные дни могут с уверенностью весело проводить время в езде по глубокой грязи и технически труднопроходимой местности, где машина остается предсказуемой и устойчивой. Для участников соревнований модель AT10 W MUD точно отлажена, чтобы поддерживать импульс на участках, где труднее всего сохранять сцепление с дорогой и видимость.

Наряду с моделью AT10 W MUD, компания Segway Powersports представила на выставке EICMA обширный модельный ряд, в который вошли квадроциклы, повседневные и спортивные, а также изделия для эксплуатации на дорогах. Эта коллекция отражает особое внимание компании к высокопрочным рамам, усовершенствованным силовым агрегатам, электронным усилителям рулевого управления и ориентированному на водителя программному обеспечению, подчеркивая основополагающую технологию компании Segway, предназначенную для внедрожных спортивных автомобилей, а также ее уникальные и передовые изделия.

