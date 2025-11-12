Segway Powersports dévoile l'AT10 W MUD à l'EICMA 2025

MILAN, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Segway Powersports, innovateur mondial en matière de véhicules tout-terrain intelligents et de systèmes de conduite connectés, a récemment présenté le AT10 W MUD à l'EICMA 2025 de Milan. Le nouveau VTT est conçu pour la boue profonde, les marécages et les sentiers forestiers, associant des performances élevées à une intelligence conviviale pour aider les amateurs et les professionnels à aller plus loin dans des conditions difficiles, avec un meilleur contrôle et une plus grande confiance.

L'AT10 W MUD est équipé d'un groupe motopropulseur haute performance de 97 ch qui offre une poussée forte et immédiate, soutenue par une position large pour la stabilité, et une garde au sol de 320 mm pour franchir les racines et les corniches. Un treuil standard de 4 500 livres permet une extraction fiable lorsque la traversée est plus profonde que prévu. La machine est configurée pour une immersion jusqu'à un mètre d'eau, avec un circuit d'admission, une protection électrique et des mesures de drainage qui permettent une immersion répétée dans la boue et l'eau stagnante.

Les composants et accessoires personnalisables peuvent être adaptés à une utilisation tout au long de l'année. Les pneus adaptés à la boue et la géométrie robuste du châssis garantissent la traction et le sang-froid nécessaires à l'expérience de conduite. Les utilisateurs peuvent également ajouter un chasse-neige pour les opérations hivernales, ainsi qu'une protection du soubassement, un pare-chocs arrière et un espace de chargement qui augmentent la durabilité et la flexibilité du chargement pour les utilisations fréquentes et intensives. Le système de refroidissement optimisé est conçu pour réduire la chaleur sur le pilote pendant les longues journées, ce qui améliore le confort pendant les longs trajets professionnels ou récréatifs.

L'intelligence est au cœur de l'expérience AT10 W MUD et de tous les produits Segway Powersports. Les conducteurs peuvent se connecter à l'application Smart Moving, activer la navigation et la communication, visualiser leur progression grâce à des cartes de guidage hors route et coupler des écouteurs audio Bluetooth ou des systèmes de casque pour rester joignables.

L'AT10 W MUD est polyvalent, conçu pour exceller dans un large éventail de profils d'utilisateurs. Les propriétaires fonciers et les équipes forestières apprécient la fiabilité de la puissance fournie et la flexibilité exceptionnelle des itinéraires. Les amateurs de tout-terrain du week-end peuvent s'amuser en toute confiance dans la boue profonde et sur les terrains techniques étroits, où il reste prévisible et calme. Pour les pilotes de compétition, l'AT10 W MUD est finement réglé pour maintenir l'élan dans les sections où l'adhérence et la visibilité sont les plus difficiles à maintenir.

Outre l'AT10 W MUD, Segway Powersports a dévoilé une gamme étendue à l'EICMA, comprenant des VTT, des side-by-sides utilitaires et sportifs, ainsi que des produits routiers. La collection reflète l'accent mis par l'entreprise sur les cadres à haute résistance, les groupes motopropulseurs raffinés, la direction assistée électronique et les logiciels centrés sur le conducteur, soulignant la technologie fondamentale de Segway pour les véhicules de sport en plein air et ses produits uniques et avant-gardistes.

À propos de Segway Powersports

Segway a transformé la micro-mobilité en 1999 avec le révolutionnaire Personal Transporter, suscitant une curiosité mondiale pour l'avenir du transport personnel. Avec pour mission "Simply Moving", Segway se consacre à la simplification des déplacements des personnes et des marchandises, à l'amélioration de l'efficacité et à l'amélioration de l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway n'a cessé d'établir de nouvelles références en matière de transport sur courte distance et de robotique grand public, repoussant sans cesse les limites de l'innovation. Aujourd'hui, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire et à des produits innovants qui réaffirment la façon dont nous nous déplaçons.

