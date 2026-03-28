화웨이 제6회 글로벌 설치기업 서밋: AI 시대 재생에너지 기회를 포착하기 위해 세계 최고 설치기업들 한자리에 모여

둥관, 중국 2026년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)의 제6회 글로벌 설치기업 서밋(Global Installer Summit)이 중국 둥관 쑹산후에서 개최됐다. 전 세계 29개 국가 및 지역에서 500여 명의 파트너와 설치기업이 한자리에 모여 업계 동향, 솔루션, 비즈니스 모델을 논의하고, 고품질 발전을 위한 새로운 경로를 모색했다.

화웨이의 저우젠쥔(Zhou Jianjun) 부사장 겸 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power) 글로벌 마케팅, 영업 및 서비스 부문 사장은 화웨이가 AI, 디지털화, 지능화, 탈탄소화에 대응하기 위해 결정론적 전략을 채택하고 있다고 밝혔다. 그는 품질이 디지털 파워 사업의 초석이라고 강조하며, 화웨이가 파트너 및 설치기업들과 함께 성장하고, 가치를 창출하며, 높은 기준을 세우고, 함께 성공해 나가겠다는 의지를 재확인했다.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Installer Voice Loop launch ceremony (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

기업 문화와 전략 측면에서 화웨이 디지털 파워의 샤허성(Xia Hesheng) 최고마케팅책임자(CMO)는 고객 서비스가 화웨이의 핵심 존재 이유이며, 고객의 요구가 발전을 이끄는 원동력이라고 말했다. 화웨이 디지털 파워는 품질을 최우선으로 삼고, 생애주기에 걸쳐 고품질의 제품과 서비스를 제공한다.

화웨이 디지털 파워 글로벌 주택용 및 C&I 사업부의 잭 통(Jack Tong) 사장은 화웨이 퓨전솔라(Huawei FusionSolar)의 설치기업 전략을 소개했다. 그는 에너지 소비자에서 프로슈머(prosumer)로 전환되는 과정에서 설치기업과 EPC 기업들이 안전의 수호자이자 품질 보증 제공자이며, 마지막 단계(last-mile)의 가치를 창출하는 핵심 주체라고 강조했다.

서비스 역량 구축과 관련해 화웨이 디지털 파워 기술 서비스 및 운영 부문의 앨런 쩡(Allen Zeng) 사장은 화웨이 디지털 파워가 품질, 전문성, 비전을 바탕으로 구축된 3차원 서비스 시스템을 통해 설치기업들의 업무를 더 간단하고 효율적으로 만들기 위해 최선을 다하고 있다고 말했다.

화웨이는 고객 중심주의, 혁신, 파트너 지원을 더욱 강화하기 위해 이번 서밋에서 인스톨러 보이스 루프(Installer Voice Loop)를 출범시켰다. AI 기반으로 운영되는 이 플랫폼은 현장의 피드백을 수집 및 분석하고, 제품 수요를 파악하며, 폐쇄형(closed-loop) 문제 해결을 추진하고, 제품과 서비스를 지속적으로 개선한다.

잭 통 사장은 주택용 및 C&I 시나리오를 위한 화웨이의 원핏올(One-Fits-All) 솔루션도 소개했다. 이 솔루션은 선제적 안전성, 프리미엄 품질, 더 높은 수익성, 전 시나리오 대응성을 특징으로 하며, 친환경 전환을 지원한다.

화웨이 디지털 파워 스마트 PV 관리 시스템 사업 부문의 사이먼 쑨(Simon Sun) 사장은 퓨전솔라 AI 에이전트에 대한 인사이트를 공유하며, AI가 어떻게 생산성을 높이고 운영 및 유지관리(O&M) 비용을 낮출 수 있는지 설명했다.

퓨전솔라 전문가 팀은 화웨이의 원핏올 솔루션이 지닌 핵심 가치를 분석하고, 글로벌 설치기업들이 이해도를 높이고 역량을 강화할 수 있도록 전문적인 인사이트를 공유했다. 주택용 및 C&I 마케팅 책임자는 설치기업 마케팅 가이드를 소개하고, 파트너와의 협력에 대한 화웨이의 확고한 의지를 다시 한번 강조했다.

이번 서밋의 하이라이트인 베스트 인스톨러 콘테스트(Best Installer Contest)에서는 8명의 글로벌 대표가 실제 현장 사례를 공유하고 현장에서 실전 역량과 혁신적 모델을 선보이며 경쟁을 펼쳤다. 설치기업 명판 수여식과 시상식에서는 우수 팀과 개인을 기리며, 설치기업 커뮤니티 내 전문성 향상과 인정 문화를 한층 고취했다.

AI와 에너지 기술의 융합이 가속되면서 업계는 지능형 고품질 성장의 새로운 단계에 진입하고 있다. 화웨이는 불확실성 속에서도 확실한 해법으로 과제에 대응하고 있으며, 설치기업을 핵심 파트너로 보고 혁신, 역량 강화, 생태계 개발을 통해 글로벌 협력을 한층 강화하고 있다.

서밋에 대한 자세한 내용은 화웨이 디지털 파워 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

SOURCE Huawei Digital Power