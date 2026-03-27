Sixième sommet mondial des installateurs de Huawei : rassemblement des meilleurs installateurs afin d'intégrer les opportunités offertes par les énergies renouvelables à l'ère de l'IA

DONGGUAN, Chine, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 6e sommet mondial des installateurs de Huawei s'est tenu au lac Songshan, à Dongguan, en Chine. Plus de 500 partenaires et installateurs de 29 pays et régions du monde se sont réunis pour discuter des tendances du secteur, des solutions et des modèles commerciaux, ainsi que pour explorer de nouvelles approches pour un développement de haute qualité.

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Zhou Jianjun, vice-président de Huawei et président du marketing, des ventes et des services mondiaux chez Huawei Digital Power, a noté que Huawei adopte une stratégie déterministe pour intégrer l'IA, la numérisation, l'intelligence et la décarbonisation. Il a souligné que la qualité était la pierre angulaire de l'énergie numérique et a affirmé l'engagement de Huawei à travailler avec des partenaires et des installateurs en vue de croître, de créer de la valeur, de fixer des normes élevées et de réussir ensemble.

En ce qui concerne la culture et les stratégies de l'entreprise, Xia Hesheng, directeur marketing de Huawei Digital Power, a déclaré que l'objectif principal de Huawei est de servir les clients et que leurs besoins sont le moteur du développement. Huawei Digital Power donne la priorité à la qualité, en fournissant des produits et des services de haute qualité tout au long du cycle de vie.

Jack Tong, président du département Global Residential and C&I Business Dept chez Huawei Digital Power, a présenté la stratégie d'installation de Huawei FusionSolar. Il a souligné que les installateurs et les EPC sont les gardiens de la sécurité, les fournisseurs d'assurance qualité et les créateurs de valeur du dernier kilomètre dans l'évolution des consommateurs d'énergie vers des prosommateurs.

En ce qui concerne le renforcement des capacités de service, Allen Zeng, président du département des services techniques et des opérations de Huawei Digital Power, a déclaré que Huawei Digital Power s'engageait à simplifier le travail des installateurs et à le rendre plus efficace, grâce à un système de service tridimensionnel fondé sur la qualité, l'expertise et la vision.

Lors du sommet, Huawei a lancé Installer Voice Loop, afin d'améliorer l'orientation client, l'innovation et le soutien aux partenaires. Alimentée par l'IA, la plateforme recueille et analyse les retours d'expérience des utilisateurs, identifie les besoins en produits, conduit la résolution des problèmes en boucle fermée et améliore continuellement les produits et les services.

Jack Tong a présenté les solutions One-Fits-All de Huawei pour les scénarios résidentiels et C&I, qui offrent une sécurité proactive, une qualité supérieure, une meilleure rentabilité et une adaptabilité à tous les scénarios pour accompagner la transition écologique.

Simon Sun, président de Smart PV Management System Business chez Huawei Digital Power, a présenté l'agent FusionSolar AI, expliquant comment l'IA peut stimuler la productivité et réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

L'équipe d'experts de FusionSolar a analysé la valeur fondamentale des solutions One-Fits-All de Huawei , en partageant des idées professionnelles visant à aider les installateurs mondiaux à approfondir leur compréhension et à améliorer leurs capacités. Le directeur marketing résidentiel et C&I a présenté le guide de marketing pour les installateurs et a réaffirmé l'engagement de Huawei à collaborer avec ses partenaires.

Le concours du meilleur installateur a été l'un des temps forts du sommet, avec huit représentants mondiaux qui ont partagé des cas concrets et se sont affrontés sur le terrain pour mettre en avant leur expertise pratique et leurs modèles innovants. Les cérémonies de remise des plaques et des prix aux installateurs ont récompensé des équipes et des personnes remarquables, encourageant ainsi la croissance professionnelle et la reconnaissance au sein de la communauté des installateurs.

Avec la convergence de l'IA et des technologies énergétiques, le secteur entre dans une nouvelle phase de croissance intelligente et de haute qualité. Huawei relève les défis avec assurance, en considérant les installateurs comme des partenaires essentiels et en renforçant la collaboration mondiale par l'innovation, l'amélioration des capacités et le développement de l'écosystème.

Pour en savoir plus sur le sommet, consultez le site officiel de Huawei Digital Power : https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

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