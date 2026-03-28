6. globálny summit inštalačných pracovníkov Huawei: Dávame dokopy najlepších inštalačných pracovníkov, aby sme využili príležitosti obnoviteľnej energie v ére AI
News provided byHuawei Digital Power
Mar 28, 2026, 23:26 ET
DONGGUAN, Čína, 29. marca 2026 /PRNewswire/ -- Pri jazere Songshan v čínskom Dongguane sa konal 6. globálny summit inštalačných pracovníkov spoločnosti Huawei. Viac ako 500 partnerov a inštalačných pracovníkov z 29 krajín a regiónov celého sveta sa zišlo na diskusiách o trendoch v odvetví, riešeniach a obchodných modeloch, aby preskúmali nové cesty k vysokokvalitnému rozvoju.
Zhou Jianjun, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident globálneho marketingu, predaja a služieb v spoločnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že Huawei prijíma deterministickú stratégiu na zapracovanie AI, digitalizácie, inteligencie a dekarbonizácie. Zdôraznil kvalitu ako základný kameň digitálnej sily a potvrdil záväzok spoločnosti Huawei spolupracovať s partnermi a inštalačnými pracovníkmi s cieľom rásť, vytvárať hodnoty, nastavovať vysoké štandardy a spoločne víťaziť.
Pokiaľ ide o firemnú kultúru a stratégie, Xia Hesheng, marketingový riaditeľ spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že Huawei považuje za svoje hlavné poslanie slúžiť zákazníkom a hnacou silou rozvoja sú práve ich potreby. Huawei Digital Power uprednostňuje kvalitu a poskytuje vysokokvalitné produkty a služby počas celého životného cyklu.
Jack Tong, prezident divízie globálneho podnikania v oblasti obytných, komerčných a priemyselných priestorov v Huawei Digital Power, sa podelil o stratégiu inštalačných pracovníkov spoločnosti Huawei FusionSolar. Poukázal na to, že inštalační pracovníci a dodávatelia inžinierskych, obstarávacích a stavebných služieb (EPC) sú ochrancami bezpečnosti, poskytovateľmi zabezpečenia kvality a tvorcami hodnoty na poslednom úseku pri prechode od konzumentov energie k prozumentom.
Pokiaľ ide o budovanie servisných kapacít, Allen Zeng, prezident oddelenia technických služieb a prevádzky v spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že Huawei Digital Power sa zaviazala zjednodušovať a zefektívniť prácu inštalačných pracovníkov pomocou trojrozmerného servisného systému postaveného na kvalite, odbornosti a vízii.
S cieľom podporiť zameranie na zákazníka, inovácie a podporu partnerov predstavila spoločnosť Huawei na summite platformu Installer Voice Loop. Platforma, s podporou AI, zhromažďuje a analyzuje spätnú väzbu od pracovníkov prvej línie, identifikuje potreby produktov, riadi riešenie problémov v uzavretom cyklu a neustále zdokonaľuje produkty a služby.
Jack Tong predstavil univerzálne riešenia od spoločnosti Huawei pre obytné, komerčné a priemyselné scenáre, ktoré sa vyznačujú proaktívnou bezpečnosťou, prémiovou kvalitou, vyššou ziskovosťou a prispôsobivosťou všetkým scenárom na podporu zelenej transformácie.
Simon Sun, prezident divízie správy inteligentných fotovoltických systémov v spoločnosti Huawei Digital Power, sa podelil o svoje poznatky o agentovi FusionSolar s AI a vysvetlil, ako môže AI posilniť produktivitu a znížiť náklady na prevádzku a údržbu.
Tím expertov spoločnosti FusionSolar analyzoval kľúčovú hodnotu univerzálnych riešení spoločnosti Huawei a podelil sa o odborné poznatky, aby pomohol inštalačným pracovníkom po celom svete prehĺbiť pochopenie a zlepšiť svoje schopnosti. Riaditeľ marketingu pre obytné, komerčné a priemyselné priestory predstavil marketingovú príručku pre inštalačných pracovníkov a potvrdil záväzok spoločnosti Huawei spolupracovať s partnermi.
Vrcholom summitu bola súťaž o najlepšieho inštalačného pracovníka, v ktorej sa osem globálnych zástupcov podelilo o prípady z praxe a súťažilo na mieste, aby predviedli praktické znalosti a inovatívne modely. Na slávnostnom odovzdávaní plakiet inštalačným pracovníkom a ďalších cien boli ocenené vynikajúce tímy a jednotlivci, čo ďalej inšpirovalo k profesionálnemu rastu a uznaniu v rámci inštalačnej komunity.
S konvergenciou AI a energetických technológií vstupuje toto odvetvie do novej fázy inteligentného a kvalitného rastu. Spoločnosť Huawei rieši výzvy s istotou, pričom vníma inštalačných pracovníkov ako kľúčových partnerov a posilňuje globálnu spoluprácu prostredníctvom inovácií, rozvoja kapacít a rozvoja ekosystémov.
Viac informácií o summite nájdete na oficiálnej webovej stránke Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944241/image_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944242/image_2.jpg
Share this article