6. globálny summit inštalačných pracovníkov Huawei: Dávame dokopy najlepších inštalačných pracovníkov, aby sme využili príležitosti obnoviteľnej energie v ére AI

News provided by

Huawei Digital Power

Mar 28, 2026, 23:26 ET

DONGGUAN, Čína, 29. marca 2026 /PRNewswire/ -- Pri jazere Songshan v čínskom Dongguane sa konal 6. globálny summit inštalačných pracovníkov spoločnosti Huawei. Viac ako 500 partnerov a inštalačných pracovníkov z 29 krajín a regiónov celého sveta sa zišlo na diskusiách o trendoch v odvetví, riešeniach a obchodných modeloch, aby preskúmali nové cesty k vysokokvalitnému rozvoju.

image_1
Installer Voice Loop launch ceremony
Zhou Jianjun, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident globálneho marketingu, predaja a služieb v spoločnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že Huawei prijíma deterministickú stratégiu na zapracovanie AI, digitalizácie, inteligencie a dekarbonizácie. Zdôraznil kvalitu ako základný kameň digitálnej sily a potvrdil záväzok spoločnosti Huawei spolupracovať s partnermi a inštalačnými pracovníkmi s cieľom rásť, vytvárať hodnoty, nastavovať vysoké štandardy a spoločne víťaziť.

Pokiaľ ide o firemnú kultúru a stratégie, Xia Hesheng, marketingový riaditeľ spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že Huawei považuje za svoje hlavné poslanie slúžiť zákazníkom a hnacou silou rozvoja sú práve ich potreby. Huawei Digital Power uprednostňuje kvalitu a poskytuje vysokokvalitné produkty a služby počas celého životného cyklu.

Jack Tong, prezident divízie globálneho podnikania v oblasti obytných, komerčných a priemyselných priestorov v Huawei Digital Power, sa podelil o stratégiu inštalačných pracovníkov spoločnosti Huawei FusionSolar. Poukázal na to, že inštalační pracovníci a dodávatelia inžinierskych, obstarávacích a stavebných služieb (EPC) sú ochrancami bezpečnosti, poskytovateľmi zabezpečenia kvality a tvorcami hodnoty na poslednom úseku pri prechode od konzumentov energie k prozumentom.

Pokiaľ ide o budovanie servisných kapacít, Allen Zeng, prezident oddelenia technických služieb a prevádzky v spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že Huawei Digital Power sa zaviazala zjednodušovať a zefektívniť prácu inštalačných pracovníkov pomocou trojrozmerného servisného systému postaveného na kvalite, odbornosti a vízii.

S cieľom podporiť zameranie na zákazníka, inovácie a podporu partnerov predstavila spoločnosť Huawei na summite platformu Installer Voice Loop. Platforma, s podporou AI, zhromažďuje a analyzuje spätnú väzbu od pracovníkov prvej línie, identifikuje potreby produktov, riadi riešenie problémov v uzavretom cyklu a neustále zdokonaľuje produkty a služby.

Jack Tong predstavil univerzálne riešenia od spoločnosti Huawei pre obytné, komerčné a priemyselné scenáre, ktoré sa vyznačujú proaktívnou bezpečnosťou, prémiovou kvalitou, vyššou ziskovosťou a prispôsobivosťou všetkým scenárom na podporu zelenej transformácie.

Simon Sun, prezident divízie správy inteligentných fotovoltických systémov v spoločnosti Huawei Digital Power, sa podelil o svoje poznatky o agentovi FusionSolar s AI a vysvetlil, ako môže AI posilniť produktivitu a znížiť náklady na prevádzku a údržbu.

Tím expertov spoločnosti FusionSolar analyzoval kľúčovú hodnotu univerzálnych riešení spoločnosti Huawei a podelil sa o odborné poznatky, aby pomohol inštalačným pracovníkom po celom svete prehĺbiť pochopenie a zlepšiť svoje schopnosti. Riaditeľ marketingu pre obytné, komerčné a priemyselné priestory predstavil marketingovú príručku pre inštalačných pracovníkov a potvrdil záväzok spoločnosti Huawei spolupracovať s partnermi.

Vrcholom summitu bola súťaž o najlepšieho inštalačného pracovníka, v ktorej sa osem globálnych zástupcov podelilo o prípady z praxe a súťažilo na mieste, aby predviedli praktické znalosti a inovatívne modely. Na slávnostnom odovzdávaní plakiet inštalačným pracovníkom a ďalších cien boli ocenené vynikajúce tímy a jednotlivci, čo ďalej inšpirovalo k profesionálnemu rastu a uznaniu v rámci inštalačnej komunity.

S konvergenciou AI a energetických technológií vstupuje toto odvetvie do novej fázy inteligentného a kvalitného rastu. Spoločnosť Huawei rieši výzvy s istotou, pričom vníma inštalačných pracovníkov ako kľúčových partnerov a posilňuje globálnu spoluprácu prostredníctvom inovácií, rozvoja kapacít a rozvoja ekosystémov.

Viac informácií o summite nájdete na oficiálnej webovej stránke Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944241/image_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944242/image_2.jpg

Huawei'nin 6. Küresel Kurulumcu Zirvesi: Yapay Zeka Çağı'nda Yenilenebilir Enerji Fırsatlarını Değerlendirmek Üzere En İyi Kurulumcular Bir Araya Geliyor

Huawei'nin 6. Küresel Kurulumcu Zirvesi, Çin'in Dongguan kentindeki Songshan Gölü'nde düzenlendi. Dünya çapında 29 ülke ve bölgeden 500'den fazla iş...
Sexta Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei

La sexta Cumbre Mundial de Instaladores de Huawei se celebró en Songshan Lake, Dongguan, China. Más de 500 socios e instaladores de 29 países y...
