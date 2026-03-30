Odbyła się 6. edycja Huawei Global Installer Summit - wydarzenia skupiającego najlepszych instalatorów, które ma na celu wspierać szanse rozwojowe związane z energią odnawialną w dobie AI

DONGGUAN, Chiny, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- na terenie Songshanhu w chińskim Dongguan odbyła się 6. edycja Huawei Global Installer Summit. Wydarzenie zgromadziło 500 partnerów i instalatorów z 29 państw i regionów całego świata, będąc okazją do omówienia trendów i rozwiązań branżowych oraz aktualnych modeli biznesowych, jak również do przyjrzenia się nowym kierunkom jakościowego rozwoju.

Zhou Jianjun, wiceprezes Huawei oraz prezes działu Global Marketing, Sales and Services w Huawei Digital Power, podkreślił, że firma stosuje deterministyczną strategię, aby w pełni wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, cyfryzacji, inteligentnych rozwiązań oraz dekarbonizacji. Podkreślił, że jakość jest fundamentem działalności Digital Power, potwierdzając zaangażowanie Huawei we współpracę z partnerami i instalatorami z myślą o rozwoju, kreowaniu wartości, wyznaczaniu wysokich standardów i odnoszeniu wspólnych sukcesów.

Odnosząc się do kultury i strategii firmy, Xia Hesheng, dyrektor marketingu (CMO) w Huawei Digital Power, stwierdził, że Huawei uważa obsługę klientów za swoje podstawowe zadanie, uznając ich potrzeby za motor rozwoju przedsiębiorstwa. Huawei Digital Power stawia na jakość, dostarczając produkty i usługi najwyższej klasy na każdym etapie ich cyklu życia.

Jack Tong, prezes działu Global Residential i C&I Business w Huawei Digital Power, przedstawił strategię Huawei FusionSolar dotyczącą instalatorów. Zwrócił uwagę, że instalatorzy i inwestorzy pełnią rolę strażników bezpieczeństwa, gwarantów jakości oraz kreatorów wartości na ostatnim etapie procesu transformacji z konsumentów energii w prosumentów.

Odnosząc się do zdolności serwisowych, Allen Zeng, prezes działu Technical Service & Operation w Huawei Digital Power, stwierdził, że Huawei Digital Power zależy na upraszczaniu i usprawnianiu pracy firm instalatorskich w oparciu o trójwymiarowy system serwisowy, którego trzon stanowią jakość, specjalistyczna wiedza oraz wizja działania.

Aby wzmocnić orientację na klienta, innowacje i wsparcie partnerów, Huawei uruchomił podczas szczytu Installer Voice Loop. Jest to wykorzystująca AI platforma, która gromadzi i analizuje informacje zwrotne z pierwszej linii biznesu, określa potrzeby produktowe, wspiera rozwiązywanie problemów w trybie zamkniętej pętli oraz ciągle doskonali produkty i usługi.

Jack Tong przedstawił rozwiązania One-Fits-All Huawei dla zastosowań mieszkaniowych oraz handlowo-przemysłowych, charakteryzujące się aktywnym zapewnianiem bezpieczeństwa, najwyższą jakością, wyższą rentownością oraz możliwością przystosowania do każdego scenariusza użytkowego, a wszystko to z myślą o wsparciu zielonej transformacji.

Simon Sun, prezes działu Smart PV Management System w Huawei Digital Power, podzielił się natomiast spostrzeżeniami na temat rozwiązania FusionSolar AI Agent, wyjaśniając, jak sztuczna inteligencja może zwiększyć wydajność oraz obniżyć koszty eksploatacji i utrzymania.

Zespół ekspertów FusionSolar przeanalizował kluczowe wartości rozwiązań One-Fits-All Huawei, dzieląc się obserwacjami z praktyki branżowej, aby pogłębić wiedzę i zwiększyć kompetencje instalatorów z całego świata. Dyrektor ds. marketingu w segmencie mieszkaniowym i handlowo-przemysłowym przedstawił przewodnik marketingowy dla firm instalatorskich, potwierdzając zaangażowanie Huawei w współpracę z partnerami.

Jednym z głównych punktów szczytu był Konkurs Najlepszych Instalatorów, w którym ośmiu przedstawicieli z całego świata omówiło prawdziwe przypadki oraz wzięło udział w rywalizacji, prezentując praktyczne umiejętności i innowacyjne modele działania. Najlepszym zespołom i uczestnikom przyznano odznaczenia i nagrody, zachęcając do dalszego rozwoju zawodowego i wzmacniając ich pozycję w branży instalatorskiej.

Wraz z konwergencją technologii energetycznych i AI branża wchodzi w nową fazę inteligentnego i jakościowego rozwoju. Huawei pewnie stawia czoło wyzwaniom, traktując firmy instalatorów jako kluczowych partnerów i wzmacniając globalną współpracę poprzez innowacje, rozwój kompetencji oraz budowę ekosystemu.

Więcej informacji o szczycie można znaleźć na oficjalnej stronie Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

