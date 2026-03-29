Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence
Mar 29, 2026, 02:18 ET
TUNG-KUAN, Čína, 29. března 2026 /PRNewswire/ -- U jezera Sung-šan v čínském městě Tung-kuanu se konal šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei. Sešlo se zde více než 500 partnerů a instalačních odborníků z 29 zemí a regionů z celého světa, aby diskutovali o trendech v oboru, řešeních a obchodních modelech a prozkoumali nové cesty k vysoce kvalitnímu rozvoji.
Zhou Jianjun, viceprezident společnosti Huawei a ředitel pro globální marketing, prodej a služby ve společnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že Huawei přijímá deterministickou strategii k využití AI, digitalizace, inteligence a dekarbonizace. Zdůraznil kvalitu jako základní kámen Digital Power a potvrdil závazek společnosti Huawei spolupracovat s partnery a instalačními odborníky na růstu, vytváření hodnot, stanovování vysokých standardů a společném úspěchu.
Pokud jde o firemní kulturu a strategii, Xia Hesheng, marketingový ředitel společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že Huawei považuje za svůj hlavní cíl službu zákazníkům, přičemž jejich potřeby jsou hnacím motorem vývoje. Huawei Digital Power klade důraz na kvalitu a poskytuje vysoce kvalitní produkty a služby po celou dobu životního cyklu.
Jack Tong, ředitel globálního obchodního oddělení pro rezidenční a komerční a průmyslové zákazníky ve společnosti Huawei Digital Power, představil strategii společnosti Huawei FusionSolar v oblasti instalačních nástrojů. Upozornil, že instalační firmy a EPC (elektronické řízení výkonu) jsou strážci bezpečnosti, poskytovatelé záruky kvality a tvůrci hodnoty v poslední fázi při přechodu od spotřebitelů energie k subjektům, které energii nejen spotřebují, ale i produkují.
Pokud jde o budování servisních kapacit, Allen Zeng, ředitel oddělení technických služeb a provozu ve společnosti Huawei Digital Power, uvedl, že Huawei Digital Power se zavázala zjednodušit a zefektivnit práci instalačních firem pomocí trojrozměrného servisního systému založeného na kvalitě, odbornosti a vizi.
S cílem posílit orientaci na zákazníka, inovace a podporu partnerů představila společnost Huawei na summitu platformu Instalace hlasové smyčky. Tato platforma, založená na umělé inteligenci, shromažďuje a analyzuje zpětnou vazbu z terénu, identifikuje potřeby v oblasti produktů, podporuje řešení problémů v uzavřeném cyklu a neustále vylepšuje produkty a služby.
Jack Tong představil univerzální řešení společnosti Huawei pro rezidenční a komerční a průmyslové scénáře, která se vyznačují proaktivní bezpečností, špičkovou kvalitou, vyšší ziskovostí a přizpůsobivostí všem scénářům s cílem podpořit zelenou transformaci.
Simon Sun, ředitel divize Podnikání v oblasti inteligentních systémů pro správu fotovoltaických zařízení ve společnosti Huawei Digital Power, se podělil o své poznatky ohledně agenta FusionSolar AI a vysvětlil, jak může umělá inteligence zvýšit produktivitu a snížit náklady na provoz a údržbu.
Tým odborníků společnosti FusionSolar analyzoval klíčové přednosti univerzálních řešení Huawei a podělil se o odborné poznatky, které mají globálním instalačních odborníkům pomoci prohloubit porozumění a posílit jejich schopnosti. Marketingový ředitel pro rezidenční a komerční a průmyslové segmenty představil marketingového průvodce pro instalační odborníky a znovu potvrdil závazek společnosti Huawei ke spolupráci s partnery.
Soutěž o nejlepšího instalačního odborníka byla vrcholem summitu, v jejímž rámci osm zástupců z celého světa představilo příklady z praxe a na místě mezi sebou soutěžilo, aby předvedli své praktické znalosti a inovativní modely. Slavnostní předání plaket a ocenění instalačních odborníků ocenilo vynikající týmy a jednotlivce, což dále inspirovalo profesní růst a uznání v rámci komunity instalačních odborníků.
S konvergencí technologií umělé inteligence a energetiky vstupuje odvětví do nové fáze inteligentního a kvalitního růstu. Společnost Huawei řeší výzvy s jistotou, považuje instalačních odborníky za klíčové partnery a posiluje globální spolupráci prostřednictvím inovací, rozvoje schopností a budování ekosystému.
Více informací o summitu najdete na oficiálních stránkách Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit
