القمة العالمية السادسة لشركات التركيب من هواوي: تجمع نخبة جهات التركيب لاغتنام فرص الطاقة المتجددة في عصر الذكاء الاصطناعي

دونغقوان، الصين, 29 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- انعقدت القمة العالمية السادسة لشركات التركيب من هواوي في بحيرة سونغشان، دونغقوان، الصين، حيث اجتمع أكثر من 500 شريك وجهة تركيب من 29 دولة ومنطقة حول العالم لمناقشة اتجاهات القطاع والحلول ونماذج الأعمال، واستكشاف مسارات جديدة للتنمية عالية الجودة.

وأشار Zhou Jianjun، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس قطاع التسويق والمبيعات والخدمات العالمية في هواوي ديجيتال باور (Huawei Digital Power)، إلى أن هواوي تتبنى استراتيجية واضحة المعالم لمواكبة الذكاء الاصطناعي والرقمنة والذكاء وإزالة الكربون. وشدد على أن الجودة تمثل حجر الزاوية في أعمال الطاقة الرقمية، مؤكداً التزام هواوي بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء وجهات التركيب من أجل النمو وخلق القيمة وإرساء معايير عالية وتحقيق النجاح المشترك.

وفيما يتعلق بثقافة الشركة واستراتيجياتها، قال Xia Hesheng، الرئيس التنفيذي للتسويق في هواوي ديجيتال باور، إن هواوي تؤمن بأن خدمة العملاء هي غايتها الأساسية، وأن احتياجاتهم هي المحرك الرئيس للتطوير. وأضاف أن هواوي ديجيتال باور تضع الجودة في صدارة أولوياتها، وتحرص على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة على امتداد دورة الحياة الكاملة.

واستعرض Jack Tong، رئيس قسم الأعمال السكنية والتجارية والصناعية العالمية في هواوي ديجيتال باور، الاستراتيجية التي تعتمدها FusionSolar تجاه جهات التركيب. وأوضح أن جهات التركيب وشركات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) تمثل حماة السلامة وضامني الجودة ومنشئي القيمة في المرحلة الأخيرة، في ظل التحول من مستهلكين للطاقة إلى مستهلكين منتجين لها.

وفيما يتعلق ببناء القدرات الخدمية، قال Allen Zeng، رئيس قسم الخدمات الفنية والتشغيل في هواوي ديجيتال باور، إن هواوي ديجيتال باور ملتزمة بجعل عمل جهات التركيب أكثر سهولة وكفاءة، من خلال نظام خدمي ثلاثي الأبعاد يرتكز على الجودة والخبرة والرؤية.

ولتعزيز التمحور حول العميل والابتكار ودعم الشركاء، أطلقت هواوي خلال القمة منصة Installer Voice Loop. وتعتمد هذه المنصة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على جمع ملاحظات الخطوط الأمامية وتحليلها، وتحديد احتياجات المنتجات، ودفع حل المشكلات وفق منهجية الحلقة المغلقة، والتحسين المستمر للمنتجات والخدمات.

كما قدّم Jack Tong حلول "نظام واحد للكل" من هواوي للسيناريوهات السكنية والتجارية والصناعية، وهي حلول تتميز بالسلامة الاستباقية والجودة الفائقة والربحية الأعلى وقابلية التكيف مع جميع السيناريوهات، بما يدعم التحول الأخضر.

وشارك Simon Sun، رئيس أعمال نظام إدارة الطاقة الكهروضوئية الذكية في هواوي ديجيتال باور، رؤى حول وكيل الذكاء الاصطناعي من FusionSolar، موضحاً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الإنتاجية ويخفض تكاليف التشغيل والصيانة.

وحلل فريق خبراء FusionSolar القيمة الجوهرية لحلول "نظام واحد للكل"، مقدّماً رؤى احترافية تساعد جهات التركيب العالمية على تعميق فهمها وتعزيز قدراتها. كما قدّم مدير تسويق قطاع الأعمال السكنية والتجارية والصناعية الدليل التسويقي لجهات التركيب، مجدداً تأكيد التزام هواوي بالتعاون مع الشركاء.

وشكّلت مسابقة أفضل جهات التركيب إحدى أبرز فعاليات القمة، إذ عرض ثمانية ممثلين من مختلف أنحاء العالم حالات واقعية وتنافسوا حضورياً لإبراز خبراتهم العملية ونماذجهم المبتكرة. كما كرّمت مراسم توزيع الدروع والجوائز الفرق والأفراد المتميزين، بما أسهم في تحفيز النمو المهني وتعزيز التقدير داخل مجتمع جهات التركيب.

ومع تقارب تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة، تدخل الصناعة مرحلة جديدة من النمو الذكي عالي الجودة. وتواجه هواوي التحديات بثقة، واضعةً جهات التركيب في صميم شراكاتها، ومعززةً التعاون العالمي من خلال الابتكار وتمكين القدرات وتطوير المنظومة البيئية.

لمعرفة المزيد عن القمة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لهواوي ديجيتال باور: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

