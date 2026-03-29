Sesto Global Installer Summit di Huawei: i migliori installatori si riuniscono per cogliere le opportunità delle energie rinnovabili nell'era dell'IA

DONGGUAN, Cina, 29 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il sesto Global Installer Summit (Summit mondiale degli installatori) di Huawei si è tenuto a Songshan Lake, Dongguan, Cina. Oltre 500 partner e installatori provenienti da 29 Paesi e regioni di tutto il mondo si sono riuniti per discutere di tendenze del settore, soluzioni e modelli di business, nonché per esplorare nuovi percorsi per uno sviluppo di alta qualità.

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Zhou Jianjun, Vicepresidente di Huawei e Presidente del reparto Marketing, vendite e servizi globali di Huawei Digital Power, ha sottolineato che l'azienda adotta una strategia deterministica per abbracciare l'IA, la digitalizzazione, l'intelligenza e la decarbonizzazione. Ha sottolineato che la qualità è il fondamento di Digital Power e ha ribadito l'impegno di Huawei a collaborare con partner e installatori per crescere, creare valore, fissare standard elevati e raggiungere insieme il successo.

In termini di cultura aziendale e strategie, Xia Hesheng, Responsabile commerciale di Huawei Digital Power, ha affermato che Huawei ritiene che il suo scopo principale sia quello di servire i clienti: sono le loro esigenze a fare da guida allo sviluppo dell'azienda. Huawei Digital Power dà priorità alla qualità, fornendo prodotti e servizi di alta qualità durante l'intero ciclo di vita.

Jack Tong, Presidente della divisione internazionale per il mercato residenziale e commerciale/industriale presso Huawei Digital Power, ha condiviso la strategia di Huawei FusionSolar per gli installatori. Ha sottolineato che gli installatori e le società EPC (Engineering, Procurement, and Construction) sono i garanti della sicurezza, i responsabili della qualità e i creatori di valore nell'ultimo miglio nel passaggio da consumatori a prosumer di energia.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità di servizio, Allen Zeng, Presidente del dipartimento di assistenza tecnica e operativa di Huawei Digital Power, ha affermato che l'azienda si impegna a rendere il lavoro degli installatori più semplice ed efficiente, grazie a un sistema di assistenza tridimensionale basato su qualità, competenza e visione.

Per promuovere l'orientamento al cliente, l'innovazione e il supporto ai partner, Huawei ha lanciato Installer Voice Loop durante il summit. Basata sull'IA, la piattaforma raccoglie e analizza il feedback dei dipendenti a diretto contatto con i clienti, identifica le esigenze relative ai prodotti, favorisce la risoluzione dei problemi a ciclo chiuso e migliora continuamente prodotti e servizi.

Jack Tong ha presentato le soluzioni One-Fits-All di Huawei per scenari residenziali e commerciali/industriali, caratterizzate da sicurezza proattiva, qualità premium, maggiore redditività e adattabilità a tutti gli scenari per supportare la transizione ecologica.

Simon Sun, Presidente della divisione per il sistema di gestione intelligente di impianti fotovoltaici presso Huawei Digital Power, ha condiviso approfondimenti sull'agente FusionSolar AI, spiegando come l'IA sia in grado di aumentare la produttività e di ridurre i costi di gestione e manutenzione.

Il team di esperti di FusionSolar ha analizzato il valore fondamentale delle soluzioni One-Fits-All di Huawei, condividendo spunti professionali per aiutare gli installatori globali ad approfondire la comprensione e a migliorare le proprie competenze. Il direttore marketing del settore residenziale e commerciale/industriale ha presentato la guida al marketing per gli installatori, ribadendo l'impegno di Huawei nella collaborazione con i partner.

Il concorso "Best Installer" (Miglior installatore) è stato uno dei momenti salienti del summit, con otto rappresentanti globali che hanno condiviso casi reali e si sono sfidati in loco per mostrare competenze pratiche e modelli innovativi. La cerimonia di consegna delle targhe e dei premi agli installatori ha onorato i team e gli individui che si sono distinti, ispirando ulteriormente la crescita professionale e il riconoscimento all'interno della comunità degli installatori.

Con la convergenza dell'IA e delle tecnologie energetiche, il settore entra in una nuova fase di crescita intelligente e di alta qualità. Huawei affronta le sfide con determinazione, considerando gli installatori come partner fondamentali e rafforzando la collaborazione globale attraverso l'innovazione, lo sviluppo delle competenze e la creazione di un ecosistema.

Per saperne di più sul summit, visita il sito web ufficiale di Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit

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